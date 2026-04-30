鉅亨網編譯段智恆 2026-04-30 20:11

《路透》周四 (30 日) 報導，美國正推動國際合作重啟荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運，在戰事持續與供應中斷疑慮升溫下，全球油價大幅攀升。路透引述美國國務院電文指出，華府正籌組一項多國聯盟，以確保這條關鍵能源通道恢復商業通行。

美伊戰事自 2 月下旬爆發以來已進入第二個月，儘管 4 月 8 日達成停火，但伊朗仍持續封鎖海峽，回應美方對其石油出口實施的海上封鎖。荷姆茲海峽目前承載全球約兩成石油與天然氣供應，其受阻已推升能源價格並加劇市場對經濟衰退的憂慮。

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在供應緊張與地緣政治風險交織下，布蘭特原油價格一度飆升至每桶 126 美元以上，創 2022 年俄烏戰爭初期以來新高，較戰事爆發前已翻倍，進一步推升全球通膨與民生能源成本壓力。

美國推動聯盟重啟航道 軍事選項同步評估

根據電文內容，美國邀請盟友加入名為「海上自由架構」(Maritime Freedom Construct, MFC) 的新聯盟，作為戰後中東海上安全體系的初步布局，並計畫於 5 月 1 日前向各國正式提出。

此外，另一項提案涉及接管荷姆茲海峽部分區域，以確保商業船隻安全通行，相關行動可能包含地面部隊部署。報導指出，美國總統川普預計將於周四聽取一系列對伊朗發動新一輪軍事打擊的方案簡報，藉此迫使德黑蘭在核談判中做出讓步。

不過，法國、英國等國雖已就聯盟進行討論，但表態僅會在戰事結束後才願意協助重啟航道，顯示國際社會對軍事升級仍持審慎態度。

談判陷僵局 巴基斯坦居中斡旋降溫

在外交層面，巴基斯坦正嘗試避免衝突升高，並協助雙方傳遞訊息，尋求潛在協議。不過，目前談判仍陷僵局。伊朗提出的最新方案主張，在戰事正式結束並解決航運問題前，暫緩核計畫相關討論，未能符合川普要求將核議題列為優先處理的立場。

消息人士指出，美方已就該提案提出觀察意見，伊朗方面則要求時間至本周末回應。伊朗同時要求美方承認其和平用途濃縮鈾的權利，目前其 60% 濃度濃縮鈾庫存約 440 公斤。

另一方面，衝突帶來的經濟與人道代價持續擴大。五角大廈官員估計，美國軍事行動至今已耗費約 250 億美元；伊朗則面臨貨幣貶至歷史低點、通膨升至 65.8%，並有超過 4,000 人因國安相關指控遭逮捕。

在局勢未明之際，白宮亦與美國石油企業討論，若對伊朗港口封鎖延長數月，將如何減輕對能源市場的衝擊。此外，美國情報機構也評估，若川普單方面宣告勝利，伊朗可能採取的回應行動。