鉅亨網編譯段智恆 2026-04-30 22:30

美國商務部周四 (30 日) 公布數據顯示，2026 年第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率初值成長 2%，較前一季回升，但略低於市場預期；與此同事，聯準會 (Fed) 偏好的個人消費支出 (PCE) 物價指數 3 月年增 3.5%、月增 0.7%，大致符合市場預期。市場人士認為，這組數據整體呈現「成長穩健但動能有限、通膨受控但偏高」的格局，也呼應 Fed 近期偏鷹的政策態度。

儘管 GDP 回溫主要來自政府支出反彈，但分析師普遍認為，這樣的成長結構未必具有長期持續性。此外，能源價格上升與地緣政治風險，正逐步侵蝕家庭購買力，為後續經濟動能帶來不確定性。

‌



成長回升但結構不穩 分析師：屬於「平均水準」擴張

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 指出，第一季 2% 的 GDP 成長主要是對前一季低基期的反彈，反映政府關門影響消退後的修正。他認為，整體經濟可能在全年維持約 2.5% 的成長水準，屬於過去數年常見的平均表現，「稱不上強勁，但也不算疲弱」。

不過，分析師也提醒，經濟成長的組成值得關注。Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示，本季約有 1 個百分點的 GDP 成長來自電腦設備與醫療支出，顯示成長動能集中於特定領域，「並非最穩固的基礎」，暗示經濟結構仍存在一定脆弱性。

此外，雖然消費支出表現優於部分預期，Cardillo 認為這顯示消費者仍具韌性，但前提是能源價格不能持續上升。一旦油價維持高檔，消費動能可能迅速轉弱。

通膨「受控但偏高」 市場看法轉向支撐 Fed 維持高利率

在通膨方面，PCE 數據大致符合市場預期，顯示價格壓力尚未失控，但水準仍高於 Fed 目標。Manulife Investment Management 美國利率與抵押貸款交易主管 Michael Lorizio 指出，這份數據整體偏「中性偏鷹」，支持 Fed 在前一日會議中釋出的偏鷹訊號。

他表示，核心 PCE 雖符合預期，但仍明顯高於 Fed 理想水準，加上通膨壓力在伊朗衝突前就已存在，戰事僅進一步加速價格上行，使政策前景更加複雜。

Lorizio 也指出，就業市場仍維持強勁，失業救濟申請維持低檔，意味 Fed 短期內缺乏降息理由，「目前沒有任何跡象支持近期降息的討論」。

Cardillo 則警告，當前通膨壓力多來自能源價格，短期內可視為暫時性因素，但若戰事持續、油價無法回落，「暫時性通膨將轉為持續性通膨」，對 Fed 而言將成為更棘手的問題。