鉅亨網編譯段智恆 2026-04-30 19:35

蘋果 (AAPL-US) 將於周四 (30 日) 盤後公布財報，但市場焦點已逐漸從短期數字轉向未來領導布局。隨著現任硬體主管特納斯 (John Ternus) 將於 9 月 1 日接任執行長，這次財報與法說會被視為華爾街觀察新領導方向的首個重要窗口，投資人更關注其策略輪廓，而非單季表現。

蘋果財報這次只是配角！市場全盯新CEO怎麼出招(圖：REUTERS/TPG)

市場焦點轉向新任 CEO 策略方向

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市場普遍認為，本次財報「不只是數字」，而是一次對領導交接的前瞻觀察。分析人士指出，投資人希望了解未來策略如何延續或調整，包括產品路線、成長動能與資本配置等核心議題。目前尚不確定特納斯是否會親自出席法說會，蘋果對此未予置評。

特納斯接任之際，正值蘋果產品線可能迎來多項重大更新，包括傳聞中的摺疊 iPhone。不過，儘管成長動能略有改善，公司仍面臨多重挑戰，包括記憶體等關鍵零組件成本飆升，以及美伊戰事帶來的宏觀不確定性。此外，人工智慧 (AI) 浪潮正重塑科技產業競爭格局，也使市場對蘋果的定位出現分歧。

法人指出，特納斯過去主導多項成功產品，具備一定市場期待，但其策略成效將偏向長期觀察；短期內，成本壓力仍將主導市場評價。

成長落後同業、估值偏高引關注

從基本面來看，市場預期蘋果上季每股獲利將年增約 19%，營收成長約 15%；全年營收預估成長 12%，優於去年的 6.4%，但仍落後整體科技產業預估超過 26% 的成長速度。

相較之下，蘋果股價今年表現相對平淡，累計跌幅不到 1%，不及那斯達克 100 指數約 7.7% 與標普 500 指數約 4.2% 的漲幅。儘管如此，蘋果目前本益比接近 30 倍，高於過去 10 年平均約 23 倍，在「美股七雄」中僅次於特斯拉 (TSLA-US)，估值壓力逐漸浮現。

分析人士指出，較慢的成長速度使得蘋果估值顯得偏高，也讓市場對新任執行長提出更高要求，期待其能帶來新的長期成長動能。目前市場尚未明確看到下一個關鍵催化劑，若僅依靠既有產品更新與市占提升，雖有助穩定表現，但難以帶來突破性成長。

另一方面，記憶體價格大幅上漲成為近期最大變數之一。受 AI 基礎建設需求推動，DRAM 現貨價格指數自去年 8 月底以來已上漲超過 500%，供給吃緊使成本壓力顯著升高。雖然蘋果憑藉規模與財務體質具備較強吸收能力，但若高價環境持續，仍可能侵蝕獲利空間並對毛利率構成壓力。

此外，蘋果在 AI 投資上相對保守，未如 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 與微軟 (MSFT-US) 等同業大舉投入數百億美元建設基礎設施，使其股價與科技產業整體走勢連動性降低。近期大型科技公司財報亦呈現分歧，例如 Meta 因上調資本支出預期導致股價承壓，而 Alphabet 則因雲端業務成長強勁帶動股價上揚，顯示 AI 投資回報仍存在不確定性。