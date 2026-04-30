鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-30 23:30

綜合外媒周四 (30 日) 報導，日元在日本官員密集釋放強烈訊號後大幅反彈，兌美元一度升值逾 2%，觸及 156 價位，創近兩個月新高。市場除解讀為「口頭干預」升級外，也出現日本當局已實際進場干預匯市的揣測，帶動匯價劇烈波動。

日本疑進場干預匯市，日元反彈至近兩月高點。(圖：ZeroHedge)

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日本財務省最高匯率官員三村淳 (Atsushi Mimura) 與財務大臣片山皐月 (Satsuki Katayama) 先後警告，採取「果斷行動」的時機正在逼近，並強調政府將持續關注匯市動向。三村更直言這是「行動前的最後警告」，語氣明顯升溫，市場解讀為干預訊號轉趨明確。

在官員發言後，日元快速走強，盤中觸及 156.67，為 3 月初以來最高水準。外匯交易員指出，相關言論觸發市場停損單湧現，成交量明顯放大，短期市場情緒轉為看多日元。

口頭警告升級 市場押注日本出手干預

日元近期承壓，主因在於美日利差持續擴大。在美國聯準會 (Fed) 與日本央行 (日銀 / BOJ) 本周雙雙按兵不動的背景下，利差因素仍壓抑日元表現，使匯價一度跌破 160，創 2024 年中以來新低。

市場原先對日本長期「口頭干預」已逐漸麻木，但此次官員措辭強硬，搭配匯價劇烈波動，促使投資人重新評估當局可能採取實質行動的機率。

疑似實際進場 日元急升引發干預確認

在紐約時間清晨，美元兌日元匯價突然急跌，數小時內大幅下挫約 500 點，最低觸及 155 附近，成交量明顯放大，進一步引發市場對日本當局進場干預的猜測。

(圖：ZeroHedge)

隨後《日經》報導指出，日本財務省與日本央行已於周四進行匯市干預，透過買入日元、拋售美元的方式支撐匯價，並有政府官員證實相關行動。市場觀察到，當日美元兌日元交易量約達 570 億美元，顯著高於平常水準，接近過去干預期間的規模。