鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-20 12:46

三星勞資談判今 (20) 日再度破裂，工會聲稱將在明日開始罷工，威剛 (3260-TW) 董事長陳立白表示，目前看起來罷工勢不可免，尤其三星是 DRAM 與 NAND 的龍頭，此舉可能對市場造成心理層面的影響，將帶動價格再度上漲，不過，若以全年供給占比來看，影響仍相對有限，關鍵仍在於罷工持續天數長短。

陳立白說，此次三星事件主要因勞資雙方談判條件仍有落差，若雙方積極協商，有機會在一個月內落幕，也希望罷工越早結束越好，避免進一步擴大對記憶體市場的影響。

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針對價格影響，陳立白表示，三星罷工若如外界所稱罷工 18 天的情況真的發生，且從頭罷到尾，將可能對市場預期造成影響，帶動 DRAM 與 NAND 價格有不同程度的上漲。

陳立白表示，目前記憶體市場本來就已經相當吃緊，不論 DRAM 或 NAND 產能都偏緊，前三大 DRAM 廠今年產能早已銷售完畢，現在與許多客戶洽談的已是明年產能。在這樣的供需背景下，若三星今年產出突然減少，勢必會對市場造成影響。