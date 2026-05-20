鉅亨網編譯段智恆 2026-05-20 23:10

Intuit 執行長古達茲 (Sasan Goodarzi) 周三 (20 日) 向員工發出內部信件指出，公司希望透過降低營運複雜度與精簡組織結構，加快產品開發效率並提升執行能力。他表示，此次調整也將有助於公司集中資源投入關鍵業務布局，包括將 AI 技術導入旗下服務。

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Intuit 預計於周三稍晚公布第三季財報，消息曝光後，該股早盤下跌近 5%，截至盤中下跌 3.39%，每股暫報 386.14 美元。

Intuit 旗下擁有 TurboTax、QuickBooks 與 Credit Karma 等財務與報稅平台，近年積極布局生成式 AI 應用。公司已與 OpenAI 及 Anthropic 簽署多年合作協議，將 AI 模型整合至其財務、報稅、會計與行銷服務，同時也把 Intuit 的個人化財務能力導入 ChatGPT 與 Claude 等 AI 平台。

根據備忘錄，美國受影響員工最後工作日為 7 月 31 日，公司將提供 16 週基本薪資作為資遣費，並依年資每滿一年額外增加兩週補償。

除了裁員，Intuit 也將關閉位於內華達州雷諾 (Reno) 與加州伍德蘭希爾斯 (Woodland Hills) 的辦公室，作為整體重整計畫的一部分，希望將團隊集中於主要營運據點。

根據公司年報，截至 2025 年 7 月底，Intuit 在全球 7 個國家約有 1 萬 8200 名員工。此次裁員規模也反映矽谷科技業持續受到 AI 轉型與效率壓力衝擊。

根據追蹤科技業裁員動態網站 Layoffs.fyi 統計，今年已有超過 140 家科技公司裁員，影響逾 11.1 萬名員工。市場對 AI 取代部分白領工作的憂慮也持續升溫。