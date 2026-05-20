鉅亨網編譯段智恆 2026-05-20 23:40

在人工智慧 (AI) 與科技股主導市場多年後，華爾街最新研究顯示，價值型股票 (Value Stocks) 若搭配獲利持續上修的條件，長期報酬甚至能大幅擊敗大盤，為擔憂錯過 AI 行情的投資人提供另一條投資路徑。

錯過輝達沒關係！華爾街曝另一種長線暴賺投資法 報酬大勝標普500(圖：REUTERS/TPG)

根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence，BI) 策略團隊研究，自 2000 年以來，若投資組合同時篩選「股價維持上升趨勢」與「獲利預估持續改善」的價值型股票，累積報酬率高達 3,471%，超過標普 500 同期漲幅的 8 倍。

‌



BI 策略師凱恩 (Christopher Cain) 指出，這套策略核心在於，投資人不只是追逐便宜股票，而是挑選基本面持續改善、獲利成長動能強勁的企業。他認為，在目前市場估值偏高環境下，獲利成長能成為支撐高估值的重要基礎。

若拿掉「獲利改善」這項條件，該投資組合自 2000 年以來的累積報酬將降至 2,170%，顯示企業獲利變化對長期投資績效具有關鍵影響。

價值股今年重新領跑市場

過去 10 多年來，價值股長期落後成長股，資金持續流向 AI、雲端與數位轉型等科技題材。不過，2026 年市場風格出現轉變，中東戰事推升能源價格，加上市場開始擔憂 AI 熱潮過熱，使部分資金重新回流價值股。

今年以來，羅素 1000 價值指數上漲 9.9%，明顯優於羅素 1000 成長指數 4% 的漲幅。儘管半導體股仍是今年市場最大贏家之一，但自 5 月中旬以來，部分晶片股漲勢已開始降溫。

Evercore ISI 股票與量化策略主管艾曼紐 (Julian Emanuel) 表示，獲利預估上修代表市場對企業基本面改善抱持更高信心，而投資人不需要過度糾結於估值本身，而應聚焦企業成長動能是否正在增強。

AI 仍主導市場 但獲利成長才是核心

儘管市場對 AI 概念股熱情仍高，美股這波多頭行情能持續推進，背後更重要的支撐其實是企業獲利持續改善。

在伊朗戰爭推升油價、通膨壓力升高背景下，美國企業獲利預估仍持續被上調，特別是與 AI 相關企業，成為支撐美股的重要力量。

彭博追蹤的 12 種投資因子中，「近 3 個月獲利預估上修幅度最大」的選股策略，過去 12 個月報酬率達 31%，是表現第二強的投資因子；2026 年至今則上漲 8.5%，排名第三。

高盛美國股票策略主管史奈德 (Ben Snider) 指出，近期股市動能與企業短期獲利預估快速上升高度相關。他也坦言，近期與基金經理人交流時，市場普遍感受到，現在要找到與 AI 無關的投資機會愈來愈困難。