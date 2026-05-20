鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-20 09:18

Meta Platforms(META-US)周三 (20 日) 上午起向全球約 8000 名員工陸續發布裁員通知，這是該公司在投資人工智慧 (AI) 的同時，也透過撙節提高效率和降低成本的舉措。亞洲樞紐新加坡的員工先在當地時間凌晨 4 點接獲通知，歐洲和美國地區的員工也將在當地清晨陸續收到通知。

知情人士透露，最新一輪裁員對 Meta 的工程與產品團隊影響較大，且今年稍晚可能還會有後續裁員。

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Meta 本周一通知員工，約有 7000 名員工已被重新分配至新成立的團隊，這些團隊將專注於 AI 任務，包含產品與代理人的開發工作。在經歷這波轉調與裁員前，該公司截至 3 月底的員工總數略低於 8 萬人。

Meta 人力資源主管 Janelle Gale 在備忘錄中說：「我們目前正處於許多組織可以透過更扁平架構來運作的階段，由更小型的敏捷小組 (Pods/cohorts) 組成，能更快行動並擁有更多主導權。我們相信這將使我們更具生產力，並讓工作更具回報。」

Meta 執行長祖克柏已將 AI 列為公司的第一要務，投入所有資源以跟上 Google 及 OpenAI 等對手的步伐，這已導致公司內部員工結構與運作方式的轉變，包括近年來的多輪裁員。他不僅鼓勵工程師使用 AI 代理人來協助編碼和其他任務，更擬定計畫追蹤員工的裝置以優化相關技術，甚至親自花時間編碼開發專屬的 AI 助理，來處理諸如收集員工回饋等一部分的執行長職責。

這些轉變讓 Meta 內部員工感到沮喪與焦慮。目前已有超過 1000 名員工聯署向祖克柏及其他公司領導層請願，要求公司在訓練 AI 的過程中，不要從裝置中收集個人數據——這些數據細微到包含鍵盤敲擊、滑鼠軌跡與螢幕內容。其他員工則在社群媒體上發文，說明裁員威脅如何影響其工作與士氣。

Meta 在 AI 領域的大筆支出已引發投資人的憂慮，市場擔心這筆投資最終可能無法帶來回報。儘管 Meta 將這波裁員定調為「抵銷」一部分重大 AI 投資成本的機會，但 Evercore 的分析師估計，此舉僅能省下約 30 億美元的開銷。

而這省下的 30 億美元，相較於 Meta 今年預估高達 1450 億美元的資本支出僅占極小部分。Meta 預估在 2030 年之前，還將繼續在 AI 基礎設施上投入數千億美元的資金。