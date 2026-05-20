〈威剛展望〉NAND未來三個月漲勢更勝DRAM 營運將季季好

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-20 13:27

威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (20) 日表示，記憶體價格上漲趨勢明確，尤其 NAND 未來三個月漲幅可望相對大於 DRAM，且 2026、2027 年因新增產能有限，DRAM 與 NAND 供給仍偏緊，整體趨勢原則上不會改變，威剛今年營運也可望季季好，此番言論也反駁三星前高層的說法。

威剛董事長陳立白。(鉅亨網記者魏志豪攝)

陳立白指出，記憶體價格「漲是一定會漲」，只是實際漲幅各方看法不同。2026 年與 2027 年沒有太多新產能開出，因此不論 DRAM 或 NAND，2027 年基本上都會缺貨。

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陳立白表示，早在 3 月 5 日法說會時就曾預告，NAND 未來將出現一波漲幅，且漲幅可能比 DRAM 更大，目前看起來已經發生，但這也不代表 DRAM 不漲，而是 DRAM 與 NAND 都會上漲，只是未來三個月內，NAND 漲幅相對會比較大，且此趨勢將延續至下半年。

DRAM 方面，陳立白指出，DDR4 與 DDR5 先前呈現輪漲格局，一個上漲、一個休息，之後再輪流上漲。近期尤其本週，DDR4 需求又開始浮現，代表即使短暫休息後，仍可能繼續往上漲。他也說，希望價格可以上漲，但漲幅不要太大，對整體產業會比較健康。

談到威剛今年營運表現，陳立白表示，今年應該會「一季好過一季」。他指出，市場上有些人認為第一季可能是高點，但他並不認同，甚至認為第二季有機會明顯優於第一季。

陳立白進一步表示，前三大 DRAM 廠今年產出大致已銷售完畢，目前與客戶洽談的已是明年產能，且原廠甚至要求一次談三年或五年合約。目前也未聽到三大廠有太大的新增產能動作，因此 2026、2027 年的供需趨勢原則上不會改變。

針對中國大陸記憶體廠擴產是否導致明年價格回落，陳立白表示，威剛估算的數字與部分市場說法不同。中國大陸廠商雖然相對自身規模的擴產幅度較大，但目前占全球供應量仍有限，有些廠商占比不到 10%，甚至不到 5%，即使擴產，對全球供應的整體影響仍有限。

他也指出，中國大陸新增產能並非立即大量開出，最快也要到後年才會有比較明顯的增加。因此，若用後年才可能產生的供給變化，來預測今年或明年的價格走勢，這樣的假設並不成立。