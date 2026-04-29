鉅亨網編譯段智恆 2026-04-30 01:30

《彭博》周三 (29 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 正計畫在即將推出的 iOS 27 中，將人工智慧 (AI) 更深入整合至 iPhone 相機應用，新增以 Siri 為核心的拍攝模式，進一步強化影像辨識與即時資訊互動能力，顯示公司加速布局生成式 AI 應用的企圖。

知情人士指出，蘋果將把目前與相機控制按鍵綁定的「視覺智慧」(Visual Intelligence) 功能，整合進相機 App 本體，並重新命名為 Siri 模式，作為拍照、錄影、人像等選項之外的新切換功能，使其在操作介面中更為顯眼。此舉意味著相關 AI 功能將從原本較隱蔽的入口，轉為日常拍攝流程中的核心功能。

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升級後的系統，將允許用戶透過鏡頭辨識物體並即時取得資訊，例如結合 ChatGPT 詢問物件內容，或透過 Google 反向圖片搜尋取得更多資料。現有功能已能將海報資訊轉為行事曆事件、辨識動植物，或查詢商家電話與菜單等，未來版本將進一步強化應用場景。

此外，蘋果也將擴展自家 AI 能力，例如掃描食品包裝的營養標示以記錄飲食資訊，或直接從畫面中擷取並新增聯絡人資料。介面方面，相機快門按鈕也將重新設計為 Apple Intelligence 風格，提升整體使用體驗。

這項調整也與蘋果更廣泛的 AI 策略一致。公司預計在 6 月全球開發者大會 (WWDC) 上發布 iOS 27 與其他作業系統更新，並於秋季正式推出。除了相機功能外，Siri 亦將迎來重大升級，包括更接近聊天機器人的互動模式與獨立應用程式，同時提升系統效能、電池續航與穩定性。

另一方面，蘋果也正為未來硬體布局鋪路，開發可分析周遭環境的穿戴式裝置，預計涵蓋新款 AirPods、智慧眼鏡與隨身裝置等產品。與此同時，公司亦在強化照片 App 的 AI 編輯功能，包括影像延伸、優化與重構等能力，為即將推出的 iPhone 18 Pro 相機升級預作準備。