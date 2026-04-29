鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-29 18:40

美國總統川普周三 (29 日) 清晨透過其社群平台 Truth Social 對伊朗發出嚴厲警告，要求德黑蘭當局「盡快學聰明點」。川普在貼文中說，伊朗無法處理好自己的事務，且不知道如何簽署非核協議。

川普發AI持槍圖威脅伊朗：「不再做好好先生！」(來源:川普Truth Social)

特別引人注目的是，貼文配有一張 AI 生成的圖片，畫面中川普身著黑西裝、戴著墨鏡並手持長槍，背景則是伊朗景觀遭遇爆炸的火光，圖中赫然寫著：「不再做好好先生！」(NO MORE MR. NICE GUY!)。

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自今年 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動聯合攻勢以來，雙方一直處於戰爭狀態。儘管巴基斯坦曾於 4 月初進行斡旋，但隨後的談判均宣告失敗。伊朗日前提出一項提議，表示若美方解除對伊朗港口的封鎖並結束戰爭，伊方願意重新開放戰略要地荷姆茲海峽，但要求將核計畫談判延後至戰後。

川普對此表示不滿，並已取消原定前往巴基斯坦的代表團行程，堅稱「主動權全在我們手上」，他強調任何協議都必須包含終止伊朗核計畫的承諾。

同時，伊朗國會國家安全委員會副主席布魯杰迪 (Alaaeddin Boroujerdi) 反擊，稱川普的威脅是「空洞且無盡的」，並威脅若美方繼續攔截伊朗船隻，伊朗可能會動用胡塞武裝 (青年運動) 封鎖另一條能源要道——曼德海峽。

受緊張局勢影響，全球油價應聲上漲。布蘭特原油期貨一度上漲 3% 至每桶 114.62 美元，而西德州原油也漲至 102.75 美元。加上阿拉伯聯合大公國 (UAE) 宣布將於 5 月 1 日退出石油輸出國組織 (OPEC)，全球能源供應前景更趨複雜。