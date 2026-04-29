鉅亨網編譯段智恆 2026-04-30 00:30

川普會晤能源業者 商討延長伊朗封鎖穩定油市(圖：REUTERS/TPG)

白宮指出，雙方討論在必要時延續當前封鎖行動，同時評估如何降低對國內燃料價格的影響。雪佛龍執行長沃斯 (Mike Wirth) 亦出席會議，並就全球能源市場動盪提供意見。除企業代表外，副總統范斯 (JD Vance)、財政部長貝森特(Scott Bessent)、白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、特使魏科夫(Steve Witkoff) 與庫許納 (Jared Kushner) 等人亦與會。

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封鎖恐延長 油價續高施壓市場

白宮表示，當前封鎖措施已為美國在談判中取得最大籌碼，川普政府仍以外交途徑為優先，但不排除延長封鎖以迫使伊朗讓步。發言人指出，總統將尋求達成確保伊朗無法取得核武的協議。

不過，相關措施尚未有效壓抑油價。布蘭特原油價格周三升破每桶 115 美元，創下一個月新高。分析認為，市場憂心封鎖若持續，將延長供應中斷，進一步推升能源價格。

高油價亦為共和黨在 11 月期中選舉前的重要風險因素，可能對通膨與民生支出帶來壓力。

動用戰略儲備與政策工具 緩解能源衝擊

為穩定能源市場，川普政府近期已採取多項措施，包括延長《瓊斯法案》(Jones Act) 豁免 90 天，允許外籍船隻在美國港口間運輸石油產品與肥料，以提升供應彈性。

此外，政府援引《國防生產法》，授權五角大廈與能源部採取行動擴大國內能源供應。美國亦同意從戰略石油儲備 (SPR) 釋出 1.72 億桶原油，並配合國際能源署 (IEA) 整體釋出約 4 億桶石油，以穩定全球市場。

官員透露，政府仍可能進一步放寬煉油廠環保限制，或調整夏季汽油標準，以壓低燃料價格。白宮表示，川普持續與能源企業保持溝通，掌握市場動態並調整政策工具。