世銀估今年全球能源價格將大漲24% ！美銀：長期通膨預期也許正受到「它」的抑制
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
世界銀行周二 (28 日) 發布最新的《大宗商品市場展望》報告指出，中東戰事正透過大宗商品供應鏈引發劇烈的通膨海嘯。即便假設荷姆茲海峽航運下月能逐步恢復，今年全球能源價格仍將飆升 24%，整體大宗商品價格上漲 16%，這將直接推高發展中經濟體的通膨率，並嚴重拖累經濟成長。
通膨壓力的核心動力來自油價狂飆。受荷姆茲海峽封鎖影響，布蘭特原油價格在 4 月中已較今年初高出逾 50%，6 月交割的期貨合約價格更逼近每桶 109 美元。
世銀預測，今年布蘭特原油均價將達每桶 86 美元，較去年大漲。若關鍵設施持續受損導致出口恢復緩慢，均價甚至可能衝高至 115 美元。
這種「輸入型通膨」正在快速傳導，世銀警告，戰爭正以疊加波次衝擊全球經濟，先是能源價格上漲，緊接著是化肥與食品價格攀升，最終迫使利率走高，加重債務成本。
糧食安全風險是通膨的另一個大推手。受天然氣危機影響，尿素價格預計暴漲 60%，拖累化肥整體價格上漲 31%。高昂成本恐迫使農民減少施肥或改種低肥作物，進而降低未來產量，形成「化肥貴 - 糧食少 - 價格高」的惡性循環。
同時，通膨抬頭已促使巴基斯坦和菲律賓央行升息來遏制物價攀升。這場由地緣衝突引爆的通膨風暴，正讓高負債與低收入國家承受最沉重的打擊。
但在歷經關稅和戰爭的美國，基於市場的長期通膨預期指標一直保持穩定。根據美銀一份分析報告，這是因為市場預期未來幾年將出現通膨放緩的 AI 熱潮。
報告寫道：「把握 AI 衝擊到來的時機很難，但有理由預計，在未來 5-10 年，其影響將超過當前的供應干擾。」
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