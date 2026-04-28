鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-28 18:07

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週一（27 日）接受《福斯新聞》採訪時表示，伊朗提出的和平提案未能符合美方結束戰爭的條件。

盧比歐拒絕伊朗和平提案：核武才是核心、荷姆茲海峽不容控制。(圖：REUTERS/TPG)

根據《ABC》報導，兩名知情官員透露，伊朗提案的核心內容為：願意放寬對荷姆茲海峽的管控，以換取美國解除封鎖；至於伊朗核計畫的談判，則推遲至未來某個未定日期再行討論。

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然而，盧比歐明確表示：「核武問題正是我們捲入這場衝突的根本原因。」

盧比歐同時重申，美方絕不允許伊朗繼續掌控荷姆茲海峽，也不接受伊朗向過往船隻徵收通行費的做法。

他表示：「那些是國際水道，不可能被『常態化』成由伊朗來決定誰可以使用、以及要付多少費用的體制，我們也不會容忍這種情況發生。」

同時，盧比歐也強調，美國對伊朗政權是否有能力達成協議以及新任最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）的實際權力地位仍抱持疑慮。

他指出，美方談判代表面臨的挑戰在於，與伊朗代表談妥的內容，後者還需再與伊朗內部其他派系協調，才能確認哪些條件可以接受，甚至願意與誰會面。

當被問及穆吉塔巴是否仍在人世，盧比歐則回應說：「我們有跡象顯示他還活著。他們也聲稱如此，我們目前也沒有相反的證據。」

但他隨即補充：「『活著』與『掌權』是兩個不同的問題。他或許還活著，但真正懸而未決的問題是：他是否擁有與其父同等的威信？」

盧比歐也暗示，伊朗的提議可能並未得到伊朗內部所有派系的支持。他表示「提交這份提案的人是否真的獲得授權，仍然存在疑問」。