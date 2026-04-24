鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-24 21:00

社群媒體巨擘 Meta(META-US)與亞馬遜 (AMZN-US) 周五 (24 日) 表示，雙方已達成一項為期數年的合作協議，Meta 將採用亞馬遜雲端服務 (AWS) 自研的 Graviton 5 中央處理器 (CPU) 晶片，以支援其人工智慧 (AI) 代理 (AI agents) 與相關應用發展。該協議金額達數十億美元，涵蓋數千萬個運算核心，顯示科技巨頭正持續加碼算力資源，以支撐 AI 布局。

不只GPU！Meta砸數十億美元採用亞馬遜CPU AI算力戰火升溫 (圖：REUTERS/TPG)

AWS 副總裁暨資深工程師布沙拉 (Nafea Bshara) 指出，合作期限約介於三至五年，多數運算資源將部署於美國資料中心。Graviton 5 採用 3 奈米製程，每顆晶片包含 192 個核心，可分配執行不同任務，強調其在性價比上的優勢。Meta 表示，隨著 AI 應用規模擴大，多元化運算架構已成為必要策略，沒有單一晶片能有效應對所有運算需求。

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近年 AI 發展重心多集中於輝達 (NVDA-US) 等公司生產的圖形處理器(GPU)，主要用於模型訓練，但隨著模型部署與 AI 代理應用興起，CPU 的重要性再度提升。業界指出，CPU 可支援部分應用執行並與 GPU 協同運作，尤其在大型語言模型的後訓練階段，以及 AI 代理執行複雜任務時扮演關鍵角色。

Meta 近年積極擴大 AI 投資版圖，除與輝達、超微 (AMD-US) 及安謀 (ARM-US) 等晶片業者合作外，也持續強化與 AWS 的夥伴關係。雙方合作可追溯至 2016 年，過去主要集中於雲端服務與 GPU 租用，此次則進一步深化至自研 CPU 領域。分析指出，Meta 去年底以逾 20 億美元收購 AI 新創 Manus，凸顯其在 AI 代理領域的布局，也推升資料中心對 CPU 的需求。

此外，亞馬遜近期亦宣布對 AI 公司 Anthropic 加碼投資 50 億美元，並將提供大量 Graviton 運算資源，顯示其試圖透過自研晶片在 AI 基礎設施競賽中強化競爭力。分析人士認為，Meta 與 AWS 此次合作不僅反映大型 AI 開發者對算力需求幾乎無上限，也為 AWS 自研 CPU 在 AI 領域的應用提供重要驗證。