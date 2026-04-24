鉅亨網編譯段智恆 2026-04-24 19:31

《路透》周五 (24 日) 報導，黎巴嫩真主黨一名國會議員表示，在以色列持續對南黎巴嫩發動攻擊的情況下，由美國斡旋達成的停火協議「毫無意義」，並強調該組織保留回應的權利。

美國總統川普本周四在白宮接見以色列與黎巴嫩大使後，宣布將原訂即將到期的停火協議延長三周。該協議原本預計於周日 (26 日) 失效，是由黎巴嫩與以色列雙方政府所達成。

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對此，真主黨國會議員法亞德 (Ali Fayyad) 發表聲明回應指出，「在以色列持續採取敵對行動的情況下，停火協議毫無意義」，並列舉包括暗殺、砲擊與開火等行動，同時指控以軍持續破壞南部城鎮與村莊。

真主黨與以色列之間的衝突於 3 月 2 日再度升溫，當時真主黨為聲援伊朗，在區域戰事中向以色列開火。儘管黎巴嫩停火協議與美國試圖解決與伊朗衝突的談判屬於不同軌道，但伊朗方面曾呼籲，應將黎巴嫩納入更廣泛的停火安排之中。

這項由美國居中斡旋的停火協議自 4 月 16 日生效以來，整體敵對行動雖明顯減少，但雙方仍在南黎巴嫩地區持續交火。以色列目前仍在當地維持部隊部署，並設置所謂的「緩衝區」。