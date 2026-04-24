鉅亨網編譯段智恆 2026-04-24 23:00

在人工智慧 (AI) 投資熱潮持續推動下，美國半導體股周五（24 日）盤中全面走強，費城半導體指數上漲約 2.5%，一度觸及歷史高點，連續上漲走勢延續，今年以來累計漲幅已超過 42%，為美股表現最強勢的族群之一。

市場樂觀情緒主要來自英特爾 (INTC-US) 釋出優於預期的營收展望。該公司盤中股價一度大漲 22%，突破 2000 年網路泡沫時期高點，顯示市場對其在 AI 時代的轉型前景信心回升。分析指出，英特爾財測反映中央處理器 (CPU) 需求強勁，也帶動整體晶片族群走高，超微 (AMD-US) 與安謀 (ARM-US) 分別上漲約 11.8% 與 8.1%。

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儘管輝達 (NVDA-US) 仍是 AI 浪潮的核心受惠者，其股價當日僅小幅上漲 1.2%。市場人士指出，相較於過去一年主要由 GPU 帶動的漲勢，近期資金開始重新關注 CPU 與其他晶片類別，顯示 AI 基礎建設需求正擴散至更多領域。

基本面方面，數據顯示半導體產業第一季獲利預估年增高達 104.9%，遠高於標普 500 資訊科技產業整體的 46.2%，凸顯 AI 需求對晶片業的強勁支撐。德州儀器 (TXN-US) 本周亦上調第二季營收與獲利預測，推動股價一度創新高，儘管周五小幅回落。

此外，市場對中國 AI 新創 DeepSeek 的疑慮逐漸降溫。分析人士指出，該公司去年推出低成本 AI 模型曾一度引發市場震盪，但投資人如今認為其威脅性不若預期，資金重新回流美國科技股。