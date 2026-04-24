鉅亨網編譯段智恆 2026-04-24 20:00

《彭博》周五 (24 日) 報導，中國監管機構正考慮限制國內科技公司在未經政府批准情況下接受來自美國的投資，作為對 Meta Platforms(META-US)收購 AI 新創 Manus 一案的回應之一。

Meta一筆收購惹怒北京？中國準備封鎖美資！ (圖：REUTERS/TPG)

知情人士指出，包括國家發展和改革委員會在內的監管單位，近期已向多家民間企業傳達指導意見，要求在進行融資時，原則上應拒絕美資，除非事前取得官方明確核准。正在評估首次公開募股 (IPO) 的人工智慧 (AI) 新創月之暗面 (Moonshot AI) 與上海同業階躍星辰(StepFun)，皆被點名收到相關指示。

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此外，短影音平台 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 也被納入類似規範，未來若涉及對美投資人進行二級市場股份出售，須經主管機關同意。

防堵敏感技術外流 Manus 案成導火線

報導指出，這波限制措施的核心目標，在於防止美國資金進入涉及國家安全的敏感領域，避免中國自主研發的關鍵技術外流。該政策轉向，與今年初 Meta 以約 20 億美元收購 Manus 密切相關。這筆交易在去年 12 月公布後，迅速引發北京當局對外資投資與技術出口合規性的調查。

Manus 成立於 2025 年 3 月，是一家主打通用型 AI 代理的公司，能自動化執行包括標普 500 分析與商業提案撰寫等複雜任務。該公司雖於新加坡註冊，但創辦團隊來自中國。其母公司 Butterfly Effect 曾在 2025 年完成一輪 7,500 萬美元融資，由矽谷創投 Benchmark 領投，當時估值達 5 億美元。

隨著 Meta 最終完成收購，市場原先將此案視為中國新創「走向國際」的成功範例，但隨後輿論出現轉向，不少學界人士質疑，該交易等同將重要 AI 資產拱手讓給地緣政治競爭對手。

資本管制升溫 科技業恐面臨融資挑戰

知情人士表示，目前國發改委已聯合商務部等單位，針對 Manus 交易展開跨部會調查，並評估其後續影響。除了限制美資投資外，北京近期也同步收緊「紅籌股」規範，限制部分在境外註冊的中國企業赴香港上市，可能改變過去數十年來企業透過海外市場募資的模式。

分析指出，這兩項政策顯示監管層對技術外流風險的高度關注，尤其是在 AI 等戰略產業快速發展之際。此舉恐進一步削弱中國科技產業取得國際創投資金的能力，而這類資金長期以來多來自美國退休基金與大學捐贈基金。

另一方面，美國近年也對中國科技投資採取限制措施。2025 年起，華府針對半導體、量子運算與人工智慧等領域實施投資管制，防範資金流入可能提升中國軍事或經濟實力的企業。

值得注意的是，中國過去曾鼓勵企業積極拓展海外市場與資本合作，以培養具全球競爭力的企業。但隨著 AI 新創 DeepSeek 於 2025 年崛起，全球資金對中國科技產業的評估出現變化，也促使政策風向轉趨保守。