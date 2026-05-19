鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-20 07:00

Google 在年度開發者大會 Google I/O 一口氣發布多項 AI 新產品，涵蓋 Gemini 模型、Google 搜尋、YouTube、Docs 與 Android XR 等核心產品，全面強化生成式 AI 能力。Alphabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 更直言，AI 已不再只是聊天機器人，而是「下一代運算平台」。

Google I/O登場！自家版龍蝦Spark、Gemini模型Omini、3.5 Flash正式亮相(圖：Google)

隨著 OpenAI 與 Anthropic 估值持續攀升，且傳出最快今年啟動 IPO，AI 競爭持續升溫，Google 也在本次 I/O 大會端出最新技術成果，包括 Gemini Omni、Gemini 3.5 Flash、自家版龍蝦 Gemini Spark，以及重新調整 AI 訂閱方案，被外界視為 Google 對 OpenAI、微軟與 Anthropic 等競爭對手的全面反擊。

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Gemini Omni 亮相 Google 最強多模態模型登場

Google 發布新一代「世界模型 (World Model)」Omni，可模擬真實物理環境，並根據使用者動作預測後續發展。

Google 指出，Omni 將整合至 Gemini App、Flash、Google Flow 與 YouTube Shorts，支援影像與音訊功能。

使用者未來可直接透過 Omni 修改影片內容，例如改變場景事件、加入新角色或物件，甚至生成更逼真的畫面效果。

此外，Google 同步推出輕量化模型 Gemini 3.5 Flash，主打低延遲、高速度與低成本，主要鎖定開發者、行動端、即時互動及 AI 自動化場景。

本次發表的 Gemini 3.5 Flash 為較輕量版本模型。

皮查伊表示，新模型在保有先進能力下，成本僅約同級前沿模型的一半，部分情況甚至接近三分之一。

皮查伊指出，Gemini 3.5 Flash 運行速度相當快，未來將成為 Gemini App 與 Google 搜尋 AI 模式的全球預設模型。

Google 表示，Gemini 3.5 Flash 強化了資安防護能力，可降低產生有害內容與誤拒安全查詢的情況。至於功能更強大的 Gemini 3.5 Pro，目前仍由內部使用，預計下月正式推出。

自家版龍蝦 Gemini Spark 登場

除了模型升級，Google 也進一步擴展代理型 AI 應用，發布通用 AI 代理 Gemini Spark，將其整合於 Gemini App。

Gemini Spark 定義為「持續運作的 AI 代理」，可長時間在背景執行任務，包括整理郵件、監控行程、追蹤網頁資訊、管理文件、完成跨 App 流程，甚至協助消費與預訂。

Google 展示指出，未來 AI 將不再等待使用者輸入指令，而是主動執行任務，推動「始終在線 AI」(Always-on AI) 概念。

外界認為，這象徵 AI 競爭正式邁入 AI 代理時代。過去 ChatGPT 與 Gemini 仍偏向對話工具，而 Spark 則更接近真正的數位助理。

Google 也同步升級搜尋能力。Google 搜尋產品副總裁 Robby Stein 表示：「我們正進入搜尋代理時代。」

Google 搜尋目前已整合 Gemini 3.5 模型，可直接執行旅遊規劃等複雜任務，甚至能自動生成動畫介面與迷你應用程式（Mini App），協助使用者完成大型工作流程。

AI Ultra 降價 20% Google 發動 AI 價格戰

Google 重新調整 AI 商業模式，宣布推出全新開發者訂閱方案，每月 100 美元，提供更高 Gemini API 額度、AI Studio 進階功能、Gemini 程式助手、Google Cloud 積分與更高級 Agent 存取權限。

另一方面，旗艦 AI 訂閱方案 AI Ultra 月費也由 250 美元下調至 200 美元，降幅達 20%。

AI Ultra 方案包含最高等級 Gemini 模型、Deep Think 推理能力、進階智能體功能、AI 影音生成、程式開發能力、NotebookLM 進階版以及更高上下文限制。

市場對 AI 能力期待持續升高，尤其 Anthropic 日前推出新模型 Mythos 後，外界指出其已發現全球軟體基礎設施數千個未知漏洞，也讓 AI 技術競賽進一步升級。