鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-24 18:40

隨著伊朗在荷姆茲海峽推動收費通行制度，並持續影響油輪運輸安全，全球關注正從中東延伸至東南亞，促使各國重新檢視關鍵航道的風險與控制權問題。其中，連接印度洋與太平洋的「麻六甲海峽」，成為最新焦點。

伊朗收到荷姆茲通行費 印尼財長喊「麻六甲海峽」也照辦 (圖：shutterstock)

伊朗提出向通過荷姆茲海峽的油輪收取最高 200 萬美元費用，被市場稱為「德黑蘭收費站」，並可能在戰後制度化。該措施已在部分航運中試行，要求船隻提供貨物與所有權資訊並支付費用，甚至由伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 護航通行。此舉引發外界對能源成本上升與國際航道控制權的高度關注。

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在荷姆茲海峽局勢緊張之際，東南亞也開始出現類似討論。

印尼財政部長波巴亞 (Purbaya Yudhi Sadewa) 22 日提出，可能對通過麻六甲海峽的船隻徵收費用，並與馬來西亞、新加坡分配收益。

波巴亞稱：「伊朗正對通過荷姆茲海峽的船隻收費，如果我們三方 (印尼、馬來西亞、新加坡) 平分，那可能是一筆相當可觀的數目。」

儘管印尼財長說法隨後被收回，但顯示「航道收費」的概念已從過去難以想像，逐漸進入政策討論範圍。

海運示意圖 (圖片：鉅亨製圖)

面對收費與管制構想，區域國家態度不一。

新加坡明確表態支持航行自由，反對任何限制或收費措施，並強調不會參與相關行動。馬來西亞則持審慎立場，認為所有決策需區域合作推動。

整體而言，多數東南亞國家仍認為，國際航道不應由單一國家控制。

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯 (Richard Marles) 為直接回應波巴亞言論，但重申澳洲立場明確，將持續致力於維護《聯合國海洋法公約》、航行自由，以及整體以規則為基礎的國際秩序。

馬勒斯指出，澳洲經濟高度依賴貿易，國民所得中來自貿易的比重持續上升，而這也凸顯海上交通線與航道對國家發展的重要性。他強調，公海航行自由是《聯合國海洋法公約》的核心原則之一，澳洲對此立場堅定支持。

澳洲戰略政策研究所 (ASPI) 資深國防分析師 Euan Graham 表示，印尼財長此舉可能具有指標性意義，反映印尼政策走向出現變化。這並非傳統印尼政府的作風，並提到印尼總統普拉伯沃在南海的相關行動已顯示，為推動協議達成，他願意不完全依循外交部的建議。

麻六甲海峽收費衍生的潛在問題

麻六甲海峽是全球最關鍵的航運通道之一，全長約 900 公里，承載約 22% 的全球海運貿易量，每天約有超 200 艘船隻通行，流量約為荷姆茲海峽的兩倍。

同時，該海峽也是亞洲能源運輸的重要命脈，每日約有 2300 萬桶原油經此通過，約占全球海運石油流量近三成，其中中國約四分之三的海運原油仰賴這條航線。

然而，麻六甲海峽本身也存在高度脆弱性。其最狹窄處僅約 2.7 公里，加上水深有限、船流密集，使其形成天然瓶頸，一旦發生事故或地緣衝突，將迅速衝擊全球供應鏈運作。此外，歷史上頻繁出現的海盜與海上犯罪問題，也曾對航運安全構成威脅。

在地緣政治層面，分析人士指出，若南海與台海局勢升溫，可能進一步影響東南亞航運穩定，使麻六甲海峽成為潛在風險熱點。

專家分析，若未來擴大麻六甲海峽的通行收費制度，對油價的直接影響或許有限，但將顯著推升間接成本，包括運費、保險費與風險溢價同步上升。同時，航運業者與能源買家可能選擇避開高風險航線，進一步降低整體運輸效率。

另一方面，受區域衝突影響，荷姆茲海峽目前每日原油運輸量已減少約一半，推升國際油價維持高檔。若供應持續受限，油價可能在較高水準維持更長時間，甚至延續至 2027 年。