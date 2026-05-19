50比47！共和黨倒戈擴大 川普伊朗戰事權力遭美參院重擊

鉅亨網編譯許家華 2026-05-20 06:50

美國參議院周二 (19 日) 以 50 票對 47 票通過程序性表決，推進一項限制總統對伊朗軍事行動權限的戰爭權力決議案。這項結果被視為對川普政府伊朗政策的重大政治打擊，原因在於共和黨內部出現新的倒戈跡象，使白宮在戰事議題上遭遇日益明顯的政治逆風。

美國參議院（圖：Shutterstock)

決定性變數來自 Bill Cassidy。這位來自路易斯安那州的共和黨參議員，數天前才在黨內初選敗給獲川普支持的挑戰者，原本在本月稍早投票中反對該案，但此次轉而支持決議，使支持陣營成功跨越門檻。

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除 Cassidy 外，共和黨參議員 Rand Paul、Susan Collins 及 Lisa Murkowski 也支持推進法案，共同形成罕見跨黨派聯盟。

根據決議內容，若美國繼續在伊朗進行軍事行動，川普政府將需取得國會正式授權，否則必須撤回軍事部署。支持者主張，美國憲法明確將宣戰權授予國會，而非行政部門單方面決定。

儘管此次表決象徵意義重大，但法案真正成為法律的機率仍然有限。後續仍須通過參院最終表決、獲眾議院批准，再送交川普簽署。外界普遍認為，即使法案闖關成功，川普幾乎確定會動用否決權。此前眾議院一項類似決議曾以 212 票對 212 票平手遭否決。

事實上，民主黨自川普於 2 月底下令對伊朗展開軍事行動以來，已多次推動限制總統戰爭權力的法案，但大多數都未成功。本月稍早參院才以 50 票對 49 票否決另一項同類提案，當時 Cassidy 仍投下反對票。

政治觀察人士指出，最新結果透露出的真正訊號可能不是法案能否成法，而是共和黨內部態度開始出現鬆動。隨著戰事延長、油價上升及夏季駕車旺季來臨，美國民眾對能源價格與軍事成本的敏感度正逐步提高，而 2026 年期中選舉逼近，也使共和黨議員面臨更大選民壓力。

此外，這次投票也是川普與共和黨內部關係變化的重要觀察指標。Cassidy 在失去連任機會後立場出現轉變，被部分分析人士視為卸下政治包袱後，開始更傾向依據憲政立場投票，而非黨內政治考量。