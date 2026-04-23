2026-04-23 23:30

綜合外媒報導，美國 4 月企業活動出現回溫跡象，但在中東衝突推升成本與供應鏈壓力下，通膨升溫風險同步升高。標普全球 (S&P Global) 周四 (23 日) 公布的 4 月初值顯示，綜合採購經理人指數 (PMI) 升至 52.0，較 3 月的 50.3 明顯回升，並高於市場預期的 50.6，顯示民間企業活動維持擴張。不過，整體經濟成長動能仍偏溫和，顯示景氣復甦基礎尚不穩固。

美國 4 月企業活動出現回溫跡象，但在中東衝突推升成本與供應鏈壓力下，通膨升溫風險同步升高。(圖：ZeroHedge)

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數據顯示，本次回升主要由製造業帶動。製造業 PMI 升至 54.0，創 47 個月新高，新訂單指數亦顯著成長，反映企業需求回升。然而，部分訂單成長來自企業因應供應短缺與價格上漲風險而提前囤貨。標普全球指出，企業出現類似疫情期間的「緊急採購」與「恐慌性備貨」行為，以確保未來供應穩定。

供應鏈受阻推升成本 通膨壓力升溫

受美伊衝突影響，荷姆茲海峽航運受阻，推升能源與原物料價格，包括肥料、石化產品與鋁等均出現上漲。企業原材料成本持續攀升，投入價格指數升至近 11 個月高點，產品售價指數則攀升至 59.9，為 2022 年 7 月以來最高水準。供應商交貨時間亦延長至 2022 年 8 月以來最長，反映供應鏈瓶頸再度浮現。

企業原材料成本持續攀升。(圖：ZeroHedge)

分析指出，企業正迅速將成本轉嫁至終端價格，使通膨壓力從能源擴散至更廣泛的商品與服務領域。標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，目前整體通膨情勢已達近四年來最令人擔憂的水準，若此趨勢延續，將使聯準會 (Fed) 更難推動降息。

成長動能仍弱 Fed 面臨政策兩難

儘管製造業表現強勁，服務業復甦力道仍顯疲弱。服務業 PMI 回升至 51.3，雖重返擴張區間，但新業務指數降至兩年低點，顯示需求端仍受抑制。分析指出，戰事帶來的不確定性，加上價格上升與借貸成本可能維持高檔，使企業與消費者支出趨於保守。

就業市場方面，民間企業聘僱指數僅小幅回升至 50.2，製造業仍出現人力縮減，服務業聘僱增幅有限。企業普遍反映，在需求前景不明與成本壓力上升情況下，對擴編持審慎態度。