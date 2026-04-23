鉅亨網編譯段智恆 2026-04-24 02:05

社群媒體巨擘 Meta(META-US)計畫裁減約一成人力，約 8,000 名員工，並同步凍結約 6,000 個原定招募職缺，作為提升營運效率與因應人工智慧 (AI) 投資支出的一環。該公司於周四 (23 日) 向員工發布內部備忘錄，指出相關裁員將於 5 月 20 日實施。

AI太燒錢？Meta裁員一成、凍結6千個職缺降成本(圖：REUTERS/TPG)

Meta 表示，此次人力調整是為了在持續加碼 AI 研發的同時，優化整體成本結構。公司近來大幅投入 AI 相關人才與基礎建設，包括大型語言模型與聊天機器人，並已宣布多項金額達數十億美元的合作案。今年資本支出預估將創新高，內部亦鼓勵員工使用 AI 工具協助程式開發與日常工作。

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根據人資長蓋爾 (Janelle Gale) 致員工信件，裁員決策是在公司營運效率與投資需求之間做出的艱難取捨。她坦言，這項決定將影響許多對公司有貢獻的員工，並提前公告是因相關消息已外流。Meta 表示，將為受影響員工提供優渥資遣方案，包括美國地區至少 16 周基本薪資，並依年資加發補償，同時提供最長 18 個月的醫療保險補助與轉職支援。

此次裁員並非突發，Meta 員工今年以來已持續擔憂人力調整，公司先前已在 Reality Labs 等部門進行裁減。另一方面，科技業整體亦出現類似趨勢，微軟 (MSFT-US) 同日宣布向美國員工提供自願離職方案，以應對 AI 投資帶來的成本壓力。