鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-23 21:38

美股主要指數周四 (23 日) 開盤走低，延續前一交易日創高後的整理走勢，市場聚焦美伊衝突僵局與企業財報表現。在荷姆茲海峽緊張情勢升溫下，布蘭特原油價格走高，加劇通膨與經濟放緩疑慮，壓抑風險資產表現。與此同時，企業財報呈現分歧，也使投資人態度轉趨謹慎。

截稿前，道瓊工業指數跌近 180 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.4%。台積電 ADR 跌 0.2%。

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股主要指數盤前走低，延續前一交易日創高後的整理走勢，市場持續觀望美國與伊朗僵局發展及企業財報表現。標普 500 期貨在紐約早盤下跌 0.3%，顯示指數可能自歷史高點回落；那斯達克 100 期貨亦下跌 0.3%。同時，布蘭特原油上漲 0.5% 至每桶 102.44 美元，反映中東緊張情勢升溫。Cboe 波動率指數 (VIX) 則徘徊在 19 附近。

美伊僵局延續 油價走高壓抑風險資產

美國總統川普周二晚間宣布延長停火協議且未設期限，市場目前等待伊朗回應，以決定雙方是否重啟談判。然而，荷姆茲海峽局勢持續緊繃，美國對伊朗港口維持海上封鎖，伊朗則拒絕在封鎖未解除前重返談判桌。美軍並表示已攔截兩艘試圖規避封鎖的伊朗超大型油輪，使能源供應風險再度升溫。

分析人士指出，衝突正從軍事對抗轉向供應鏈與經濟層面的消耗戰。Scope Markets 首席市場分析師 Joshua Mahony 表示，雙方透過切斷供應路線與施加經濟壓力來對抗，使全球企業在不確定性中評估潛在衝擊。隨著僵局延續，市場情緒轉趨謹慎，油價走高亦對風險資產形成壓力。

財報帶動個股表現不一 AI 投資與戰事影響並存

另一方面，財報季持續推進，個股表現分歧。特斯拉 (TSLA-US) 盤前下跌約 3.1%，公司預告今年將大幅增加支出，以推動人工智慧與機器人布局，並預期 2026 年資本支出將超過 250 億美元，約為去年的三倍。市場人士指出，儘管投資規模龐大，投資人仍普遍支持其轉型策略，認為相關投入有助支撐其高估值。

在地緣政治風險與企業財報交錯影響下，市場短線缺乏明確方向。投資人將持續關注美伊局勢是否出現突破，以及油價與企業支出趨勢對市場估值的進一步影響。

截至台北時間周四（23 日）21 時許：

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 1.19%，至每股 94.35 美元

Netflix 盤前上漲逾 1%，主因公司提交監管文件顯示，董事會已核准額外 250 億美元股票回購計畫，強化資本回饋並提振市場信心。

德州儀器 (TXN-US) 早盤股價上漲 13.70%，至每股 268.68 美元

德州儀器 (Texas Instruments) 盤前大漲約 11%，受惠公司預估本季每股獲利介於 1.77 至 2.05 美元，高於市場預期的 1.57 美元，營收預估 50 億至 54 億美元亦優於預期的 48.6 億美元，且首季財報營收與獲利雙雙優於預期。

國際商業機器 (IBM-US) 早盤股價下跌 9.14%，至每股 228.85 美元

IBM 盤前下跌約 7%，儘管首季每股獲利 1.91 美元、營收 159.2 億美元均優於市場預期，但公司未上調全年財測，令投資人失望。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.4 萬，預期 21.1 萬，前值 20.8 萬

美國上周續領失業金人數報 182.1 萬，預期 182.0 萬，前值 180.9 萬

美國 4 月製造業 PMI 初值預期 52.5，前值 52.3

美國 4 月服務業 PMI 初值預期 50.3，前值 49.7

美國 4 月綜合 PMI 初值預期 50.5，前值 50.3

華爾街分析：

美股漲勢暫歇，主因地緣政治風險重新主導市場。油價維持高檔推升通膨預期，壓抑風險資產評價，在指數已大幅上漲後，資金轉向觀望，市場進入高檔整理。