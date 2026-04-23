鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-23 20:57

多家外媒週四 (23 日) 報導，伊朗已於 2026 年 4 月開始對通過荷姆茲海峽的商船強制徵收通行費，首筆款項已進入中央銀行帳戶，顯示德黑蘭正進一步強化對全球能源關鍵航道的控制力。

據伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》率先報導，伊朗國會副議長巴貝伊 (Hamidreza Haji Babaei) 表示，來自荷姆茲海峽的首筆過境費已正式存入中央銀行帳戶，象徵收費機制已進入實際運作階段。

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國會議員薩利米 (Alireza Salimi) 也證實，伊朗已開始向通過該海域的船隻收費，並稱相關資訊來自可靠來源。

收費標準將依據船隻所載貨物種類、運輸量以及風險等級進行調整，費率與執行方式皆由伊朗自行制定。

不過伊朗官方並未說明目前已有多少船隻完成繳費。

伊朗近期要求船隻須提前與伊斯蘭革命衛隊協調通行費支付，並可能接受加密貨幣或人民幣結算。市場認為，此舉不僅具有經濟意圖，也帶有地緣政治操作意味，進一步鞏固伊朗在波斯灣航運要道的影響力。

另一方面，伊朗亦正在研議相關立法，擬要求各國為其船隻通過荷姆茲海峽支付費用，使收費制度具備法律依據。

自 2 月底美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來，荷姆茲海峽航運一度陷入混亂，全球能源供應鏈面臨衝擊，市場對供給中斷的疑慮升溫。儘管美國總統川普日前宣布延長停火，並爭取時間推動新一輪談判，但區域緊張情勢仍未完全解除，航運與能源市場的不確定性持續存在。

川普可能送給伊朗一台價值 5000 億美元「印鈔機」 (圖：shutterstock)