鉅亨網編譯羅昀玫
多家外媒週四 (23 日) 報導，伊朗已於 2026 年 4 月開始對通過荷姆茲海峽的商船強制徵收通行費，首筆款項已進入中央銀行帳戶，顯示德黑蘭正進一步強化對全球能源關鍵航道的控制力。
據伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》率先報導，伊朗國會副議長巴貝伊 (Hamidreza Haji Babaei) 表示，來自荷姆茲海峽的首筆過境費已正式存入中央銀行帳戶，象徵收費機制已進入實際運作階段。
國會議員薩利米 (Alireza Salimi) 也證實，伊朗已開始向通過該海域的船隻收費，並稱相關資訊來自可靠來源。
收費標準將依據船隻所載貨物種類、運輸量以及風險等級進行調整，費率與執行方式皆由伊朗自行制定。
不過伊朗官方並未說明目前已有多少船隻完成繳費。
伊朗近期要求船隻須提前與伊斯蘭革命衛隊協調通行費支付，並可能接受加密貨幣或人民幣結算。市場認為，此舉不僅具有經濟意圖，也帶有地緣政治操作意味，進一步鞏固伊朗在波斯灣航運要道的影響力。
另一方面，伊朗亦正在研議相關立法，擬要求各國為其船隻通過荷姆茲海峽支付費用，使收費制度具備法律依據。
自 2 月底美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來，荷姆茲海峽航運一度陷入混亂，全球能源供應鏈面臨衝擊，市場對供給中斷的疑慮升溫。儘管美國總統川普日前宣布延長停火，並爭取時間推動新一輪談判，但區域緊張情勢仍未完全解除，航運與能源市場的不確定性持續存在。
《路透》近期分析，若美國最終選擇撤出中東衝突，伊朗可能藉由掌控荷姆茲海峽，建立一套永久收費機制，市場估算，若以每艘船 200 萬美元計算，在每日約 150 艘船通行的情況下，年收入可達 1100 億美元。未來數年累計收益上看 5000 億美元，意外成為最大戰略受益者。
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