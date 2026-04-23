鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-23 22:01

綜合外媒報導，美國上周初領失業救濟金人數小幅增加，顯示就業市場仍維持穩定，企業裁員情況未見明顯升溫。美國勞工部周四 (23 日) 公布，截至 4 月 18 日當周，初領失業金人數增加 6,000 人至 21.4 萬人，高於市場預期的 21 萬人，但整體仍處於近一年低檔水準，反映企業對裁員仍持審慎態度。

美上周初領失業金人數小幅上升 就業市場未見明顯惡化(圖：REUTERS/TPG)

美國上周初領失業救濟金人數小幅增加，顯示就業市場仍維持穩定。(圖：ZeroHedge)

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續領失業金人數 (反映持續領取救濟金人數) 則在前一周增加至約 182 萬人，顯示部分求職者尋找新工作的時間略有拉長。不過，整體數據仍與低裁員環境一致，就業市場尚未出現明顯惡化跡象。

續領失業金人數 (反映持續領取救濟金人數) 則在前一周增加至約 182 萬人。(圖：ZeroHedge)

近期數據顯示，美國就業市場呈現「少裁員、也少擴編」的特徵。企業雖未大規模裁員，但對新增人力需求同樣趨於保守，顯示在經濟前景不確定性升高之際，企業用人策略轉向謹慎。此前公布的 3 月非農就業新增 17.8 萬人，優於 2 月的萎縮 13.3 萬人，但近 15 個月中已有 6 個月出現就業減少，顯示就業市場動能並不穩定。

分析指出，中東衝突推升能源與大宗商品價格，加上貿易政策與移民管制等因素，均可能對企業成本與招聘意願造成壓力。儘管目前尚未出現廣泛裁員跡象，但若衝突延長或通膨壓力持續，恐進一步影響企業擴張計畫與勞動需求。

另一方面，續領失業金人數雖較去年高點回落，但部分原因可能與領取期限限制有關，多數州的失業補助最長為 26 周，部分失業者可能因補助到期而未被納入統計。此外，缺乏工作經驗的年輕族群就業情況仍面臨挑戰。