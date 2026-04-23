鉅亨網編譯段智恆 2026-04-24 03:00

根據《英國廣播公司》(BBC) 周四 (23 日) 報導，美國總統川普表示，英國國王查爾斯三世 (King Charles III) 即將訪問華府，可能有助於改善近期轉趨緊張的美英關係。不過，他同時對英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 在移民政策與伊朗戰事上的立場提出批評，顯示雙邊分歧仍未消除。

川普在接受《BBC》電話訪問時指出，查爾斯三世的訪問「絕對有幫助」，並形容對方是「勇敢且偉大的人」。他表示與查爾斯三世相識多年，認為此次訪問將為雙邊關係帶來正面影響。查爾斯三世預計於 4 月 27 日訪問華府，這也是他自 2022 年即位以來首次以國王身分訪問美國。

‌



儘管王室訪問被視為外交緩衝契機，川普仍對英國政府表達不滿。他表示，施凱爾若要「挽回局面」，應在移民政策上採取更強硬立場，並擴大北海石油與天然氣開發。川普過去亦曾公開支持英國改革黨及其領袖法拉吉所主張的嚴格移民政策。

在伊朗戰事方面，美英立場差異亦成為摩擦焦點。川普表示對英國在相關議題上的支持「並不滿意」。報導指出，施凱爾先前曾對美方要求英國協助海軍封鎖荷姆茲海峽持保留態度，並拒絕讓美軍在初期對伊朗軍事行動中使用英國基地。儘管目前英國與法國正討論未來如何在航道重新開放後維持安全，但雙方在戰略立場上仍存在落差。