鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-23 19:20

隨着美國加強對伊朗的海事封鎖，美軍在印度、馬來西亞及斯里蘭卡附近的亞洲水域，攔截並重新定向了至少三艘懸掛伊朗國旗的油輪。此舉發生在雙方脆弱的停火期間，華盛頓正藉此收緊對德黑蘭海上貿易的限制。

美軍攔截多艘伊朗油輪 德黑蘭繼續封鎖荷姆茲海峽(圖:shutterstock)

與此同時，德黑蘭則威脅荷姆茲海峽的船隻。

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綜合媒體報導，被攔截的船隻包括大型油輪 Dorena、Deep Sea 與 Sevin。其中，載有約 200 萬桶原油的 Dorena 最後出現在印度南海岸附近，目前正由美國海軍驅逐艦在印度洋押送。另外兩艘超級油輪 Hedy 與 Hero II 在試圖避開封鎖後，目前停泊在阿曼灣的伊朗恰巴哈爾港 (Chabahar)。

分析公司 Vortexa 指出，這些船隻進入阿拉伯海是為了測試美國自上週開始的封鎖行動。

封鎖行動對全球能源市場造成了顯著衝擊。美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，自封鎖開始以來，已指示至少 29 艘船隻折返或返回港口。由於荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)——全球約 20% 石油與天然氣的運輸動脈——遭到關閉，已引發嚴重的能源危機。

全球最大獨立原油貿易商維多集團 (Vitol Group) 執行長 Russell Hardy 警告，由於重啟航道需要時間，石油市場面臨約 10 億桶的供應缺口，且此影響將在戰爭結束後持續存在。

德黑蘭方面對此採取了強硬報復，除了指責美國缺乏誠意，更在戰略水道上攻擊並攔截多艘商業船隻。周三至少襲擊了三艘船隻，並迫使其中兩艘駛入其水域。

周四清晨，通過荷姆茲海峽的航運量仍遠低於戰前和平時期，加劇了本已高達數億桶的石油供應缺口。