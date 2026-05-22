鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-22 08:36

日本 4 月核心通膨的降溫幅度超乎預期，可能削弱日本銀行 (BOJ，央行) 進一步升息的理由。

日本4月核心通膨降溫超預期 恐動搖日銀升息立場 (圖:Shutterstock)

日本總務省周五 (22 日) 公布，4 月剔除生鮮食品價格的消費者物價指數 (CPI) 年增 1.4%，低於經濟學家預估的 1.7%，與 3 月的 1.8% 相比明顯回落。整體通膨率為 1.4%，低於 3 月的 1.5%，並已連續第四個月低於日銀 2% 的目標。

‌



至於日銀密切關注的「核心核心通膨率」，也就是剔除食品與能源價格後的 CPI 年增率，同樣由 2.4% 大幅下降至 1.9%。

日銀在 4 月會議時，已將核心通膨率預測由 1.9% 大幅上修至 2.8%，理由是中東衝突推升布蘭特原油價格，以及企業將成本轉嫁給消費者。

此外，日本首相高市早苗近期也釋出訊號，表示願意編列追加預算，以因應能源價格上漲問題。日媒 NHK 報導，在野黨議員已提出一項規模 3 兆日元 (約 188 億美元) 的方案，包括延長汽油補貼與電費紓困措施。

目前日本仍面臨日元疲弱的問題，這不僅推升進口成本，也侵蝕消費者購買力。市場推測，日本政府曾於 4 月底與 5 月初兩度進場干預匯市，累計干預規模高達 10 兆日圓。

儘管如此，考量到日本經濟仍強韌，日銀未來仍可能升息。