鉅亨網編譯段智恆 2026-04-23 00:30



《路透》周三 (22 日) 報導，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示，輝達 (NVDA-US) 目前尚未向中國企業出售其新一代 H200 人工智慧 (AI) 晶片，主因中國政府尚未批准相關採購，反映在科技與產業政策考量下，北京仍優先扶植本土半導體發展。

為何還沒賣？輝達H200未出貨中國 卡在政策這一關(圖：REUTERS/TPG)

盧特尼克指出，中國中央政府目前仍未允許企業採購 H200 晶片，原因在於希望將資源集中於國內產業投資。他強調，截至目前為止，相關晶片尚未實際出貨至中國市場。該言論顯示，即便美方已對部分高階晶片出口開綠燈，實際交易仍受雙方政策與談判因素牽制。

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今年 1 月，川普政府曾有條件批准輝達對中國銷售 H200 晶片，但此舉在華府內部引發爭議，部分對中強硬派人士擔憂，北京可能將先進 AI 晶片應用於軍事領域，進一步提升軍力。市場亦關注，此類高階晶片在生成式 AI 與資料中心應用中的關鍵地位，使其成為科技競爭的重要戰略資產。

知情人士指出，H200 晶片出貨遲遲未能落實，亦與美中雙方在銷售條件上的分歧有關，包括技術限制與合規條件等議題仍在協商之中，導致交易進度受阻。

此外，盧特尼克也被問及美國是否將恢復對中國企業的「關聯企業規則」(Affiliates Rule)，該規則原擬限制數千家中國企業取得美國先進技術，但在去年 11 月為配合雙邊貿易談判而延後一年實施。他表示，該規則確實是美方可以考慮的政策工具，但仍需納入整體貿易協議的平衡考量。