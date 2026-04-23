鉅亨網編譯段智恆 2026-04-23 09:00

美國總統川普無限期延長對伊朗停火後，市場關注焦點轉向一個更關鍵的問題：雙方能否達成一項持久協議，終結這場已造成數千人喪生、並引發全球能源市場動盪的衝突。儘管外交接觸仍在進行，但多方官員認為，從停火走向全面和平仍面臨多重障礙，短期內難以快速達成。

目前局勢仍高度緊張。伊朗持續控制荷姆茲海峽通行，限制部分船隻航行，甚至對船隻開火；美國則維持對伊朗相關船舶的海上封鎖。即便雙方恢復談判並達成初步協議，歐洲與波灣阿拉伯國家官員普遍預期，涉及核計畫與區域安全的核心議題，仍需數月時間才能取得突破。

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荷姆茲海峽成談判關鍵籌碼

恢復荷姆茲海峽航運被視為當前最迫切議題之一。該水道承載全球約五分之一的石油與液化天然氣供應，自戰事爆發以來，伊朗限制航運流量，推升能源價格。儘管伊朗仍允許部分船隻通行，甚至持續輸出自身原油，但其他船隻往往須經談判或支付高額費用才能通過。

在 4 月中旬於巴基斯坦舉行的首輪談判未能取得進展後，美國對曾停靠或計劃前往伊朗港口的船舶實施封鎖，意在削弱伊朗石油出口並施壓其恢復海峽自由通行。伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 曾表示，在以色列與黎巴嫩達成 10 天停火期間，海峽將全面開放，但在美方拒絕解除封鎖後，相關限制迅速恢復。

伊朗已明確表示，在美國解除封鎖前不會重新開放海峽或重啟談判，而川普則強調，封鎖將持續至雙方簽署正式協議。分析指出，伊朗長期意圖透過立法對航經船隻收取過境費，顯示其不易放棄這項關鍵籌碼。

核計畫分歧難解 成最大談判障礙

核計畫問題仍是美伊談判最核心的爭議。川普指出，首輪談判破局主因在於伊朗拒絕放棄核計畫。美方立場是要求伊朗全面放棄核武能力，僅保留民用核電設施；伊朗則堅稱其核計畫僅供和平用途，並主張有權進行鈾濃縮。

美方也否認接受任何暫時性凍結方案，並未同意以解凍資金交換伊朗放棄濃縮鈾庫存。川普曾聲稱伊朗已同意無限期暫停核計畫，但遭伊朗官員否認。

根據聯合國核監督機構資料，在 2025 年 6 月空襲前，伊朗已累積約 441 公斤、濃度達 60% 的濃縮鈾，若進一步提煉，理論上可製造約 12 枚核武。該庫存目前的狀況與位置尚不明朗，進一步增加談判難度。

區域衝突與其他條件增添變數

除核議題外，黎巴嫩局勢亦影響整體談判進程。以色列與伊朗支持的真主黨在當地持續衝突，美方雖推動另一條外交途徑試圖降溫，但局勢仍不穩定。以色列要求真主黨解除武裝，然而該組織拒絕相關要求，黎巴嫩政府過去亦未能有效處理此問題。

此外，美方要求伊朗限制其彈道飛彈計畫，並停止支持區域內武裝組織，包括黎巴嫩真主黨與葉門胡塞武裝；伊朗則視這些勢力為其「抵抗軸心」的一部分。伊朗方面亦提出解除制裁、戰爭賠償以及美軍撤出中東等條件，部分要求被認為難以接受。

分析指出，在能源價格上升與國內政治壓力下，川普政府可能在部分議題上展現彈性，以尋求結束衝突的出口。戰事已推升美國汽油價格突破每加侖 4 美元，對消費者造成壓力，也為即將到來的期中選舉增添變數。