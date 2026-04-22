鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-23 06:11

美國總統川普週三 (22 日) 表示，美國與伊朗有望在未來 36 至 72 小時內重啟談判，為持續升溫的中東局勢帶來一線外交轉機。不過，荷姆茲海峽海上衝突升高，伊朗革命衛隊稱已「扣押」兩艘試圖穿越荷姆茲海峽的船隻；伊朗表示尚未決定是否參與新一輪與美國的談判。

川普透過簡訊向《紐約郵報》透露，美伊談判可能在未來三天內舉行，這是川普是在延長原訂到期的兩週停火協議後釋出此樂觀訊號。

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他先前指出，應巴基斯坦方面請求，讓「內部嚴重分裂」的伊朗政府有時間提出統一談判方案，同時強調美軍仍將維持高度戒備，並持續對伊朗港口實施封鎖，直至外交取得具體進展。

儘管華府釋出樂觀訊號，但談判進展仍充滿變數。

伊朗駐聯合國大使 Amir Saeid Iravani 表態，只有在美國解除對伊朗港口的海上封鎖後，德黑蘭才會重返談判桌，並直指相關封鎖行動已違反停火協議，成為當前僵局的核心癥結。

另一方面，區域軍事對峙同步升溫。伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱，已在荷姆茲海峽扣押兩艘涉嫌違規的船隻，這兩艘船「MSC-FRANCESCA」與「EPAMINODES」未經授權試圖離開水道，並涉及干擾導航系統與危及航行安全。

革命衛隊強調，已對該戰略水道實施全面監控，任何違規行為都將被嚴密追蹤。

同時，監視航運安全動態的英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 通報，荷姆茲海峽及周邊海域接連發生船舶遭射擊事件，一艘貨船在伊朗沿岸外海遭攻擊被迫停航，另有貨櫃船遭武裝船隻開火，導致駕駛艙嚴重受損。雖未造成人員傷亡，但已引發市場對航運安全與能源供應的高度關注。