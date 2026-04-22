鉅亨網編譯段智恆 2026-04-23 02:00

根據《路透》報導，美國國務院周三 (22 日) 表示，對中國施壓非洲國家撤銷台灣總統過境許可一事感到關切，並批評此舉是濫用國際民航體系、將航空安全工具政治化。事件導致台灣總統賴清德原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼 (Eswatini) 的行程被迫取消，為歷來首次因無法取得空域通行許可而整體行程中止。

美國批中國施壓非洲國家 阻台灣總統過境出訪(圖：REUTERS/TPG)

台灣方面指出，塞席爾 (Seychelles)、模里西斯(Mauritius) 與馬達加斯加 (Madagascar) 近日單方面撤銷台灣總統專機的飛越許可，使原定前往史瓦帝尼參加國王恩史瓦帝三世即位 40 周年活動的計畫受阻。這三國均負責管理部分國際空域，台灣官員認為此舉反映中國透過外交與經濟手段，加大阻撓台灣參與國際事務的力度。

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美國國務院發言人未點名相關國家，但表示這些國家在中國授意下干擾台灣官員的正常出訪，並強調相關國際空域的管理責任應以確保飛航安全為目的，而非服務任何政治需求。美方批評，北京持續對台灣及其支持者展開威嚇行動，並呼籲中國停止對台施加軍事、外交與經濟壓力。

知情的台灣安全官員向外媒表示，中國對上述非洲國家施壓，甚至可能以取消債務減免等經濟措施作為手段。中國國務院台灣事務辦公室則否認相關指控，但對三國堅持「一中原則」的立場表示肯定。

中國視台灣為其領土，儘管台灣政府多次拒絕此一主張，北京仍將台灣議題列為外交紅線。史瓦帝尼是目前少數仍與台灣維持正式外交關係的國家之一。