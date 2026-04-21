鉅亨網編譯段智恆 2026-04-21 09:00

《CNBC》周一 (20 日) 報導，市場近期隨美伊衝突消息劇烈震盪，分析師警告投資人可能誤讀戰事發展，在樂觀預期與現實落差之間面臨風險。隨著荷姆茲海峽短暫重啟後迅速再度受阻，全球股市由漲轉跌，凸顯地緣政治不確定性仍深刻影響市場走勢。

市場看錯了？美伊戰事反覆 分析師示警投資人過度樂觀(圖：REUTERS/TPG)

自美國與伊朗於 4 月 7 日達成為期兩周的停火協議以來，市場對衝突降溫抱持期待，推動股市上行。標普 500 指數上周上漲 4.5%，那斯達克指數更大漲 7.2%，並創下自 1992 年以來最長的 13 日連漲紀錄。上周五伊朗宣布荷姆茲海峽恢復通行，更進一步提振市場情緒。

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然而，樂觀氣氛迅速消退。隨著伊朗隔日再度限制航運，荷姆茲海峽交通幾近停滯，全球股市周一轉弱。停火協議即將於周二到期，市場對衝突走向的判斷再度面臨考驗。

市場過度樂觀 分析師警告誤判風險

分析人士指出，投資人近期傾向以「利多解讀」看待局勢，低估衝突升溫的可能性。BCA Research 地緣政治策略師表示，市場似乎認為川普能像過去調整關稅政策般，隨時掌控局勢升溫與降溫，但中東情勢更為複雜，伊朗在遭受攻擊後，承受壓力的能力也可能更高。

投資機構亦指出，市場復甦的關鍵在於能源供應能否恢復穩定。荷姆茲海峽承擔全球約兩成石油與天然氣運輸，一旦航運受阻，將直接影響市場信心。部分投資機構認為，目前股市仍以偏樂觀的角度解讀局勢，忽略潛在風險。

分析師並警告，中東衝突對全球經濟的影響可能具有長期性，投資人不應對局勢過於鬆懈，尤其在未來一年內，地緣政治風險仍可能反覆影響市場表現。

歷史經驗示警 停火與談判仍存變數

德意志銀行指出，當前市場表現與 2022 年俄烏戰爭初期情況類似。當時市場因對談判前景抱持樂觀而上漲，但最終隨戰事持續，標普 500 指數自高點下跌約 25%，全年跌幅達 19%，為 2008 年以來最差表現。

分析指出，當前停火協議仍屬脆弱，且美方尚未就伊朗核計畫取得明確進展，顯示衝突核心問題仍未解決。在此背景下，市場短期波動可能持續。