早盤再失守4800大關！金價近兩周累跌近20% 滙豐高喊回檔是買點：兩大因素將續撐價格

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-21 12:08

現貨黃金在今 (21) 日亞洲早盤交易時段下跌約 0.5%，失守每盎司 4800 美元大關，近兩周累計下跌近 20%，但專家最新指出，儘管短期內受到地緣政治風險的影響出現波動，但地緣政治風險持續上升、主要經濟體財政赤字擴大及各國央行持續的黃金購買行為，將共同支撐金價在更高水位運行。

4800大關再失守！金價近兩周累跌近20% 滙豐高喊回檔是買點：兩大因素將續撐價格

今年開年以來，國際金市劇烈震盪，價格波動幅度顯著，1 月底一度強勢攀升至每盎司 5415 美元的歷史高位，但隨後受中東衝突升級的影響，3 月 26 日回落至每盎司 4400 美元左右，跌幅接近 20%。

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滙豐 (HSBC) 外匯與大宗商品策略師 Rodolphe Bohn 出具最新研究報告指出，在此風險厭惡階段，布蘭特原油價格大漲，美元作為首選安全資產明顯走強，債券殖利率上升且股市下跌。

不過，Bohn 指出，隨著市場環境逐步穩定，金價能夠迅速反彈，這為後續走勢提供了積極信號。

當前市場環境中，油價強漲並不一定帶動金價同向強烈反應，這種動態關係需投資人持續關注。

Bohn 還說，貨幣政策仍是影響黃金未來走勢的關鍵，雖然 HSBC 不預期大幅降息帶來直接提振，但頑固的通膨壓力及經濟增長潛在威脅將為黃金提供重要支撐。

儘管預期 Fed 政策利率在 2026 及 2027 年基本保持不變，可能限制金價上行空間，但停滯性通膨風險的存在將繼續支撐市場對黃金的需求。

除短期因素外，持續的財政動態與央行需求被視為金價長期走強的核心驅動力。

Bohn 指出，美國及其他國家不斷上升的財政赤字與債務水平，正促使投資人增加硬資產配置，尤其在對金融穩定性與政策靈活性產生疑慮時。

根據國際貨幣基金 (IMF) 估算，美國債務佔 GDP 比例在 2025 年已接近 100%，全球國防開支增加進一步加重債務負擔，這些難以逆轉的趨勢將在中短期內為金價提供有力支撐。

關於央行購金行為，Bohn 則認為，2022 至 2024 年的央行購金高峰已降溫，部分央行因能源進口成本上升與國防開支增加而出售黃金以維護外匯儲備，但隨著長期資產多元化政策重啟，購金需求有望在今年稍晚逐步回暖。

實物供需格局也正被高金價深刻改變，珠寶消費需求受衝擊最明顯，金幣需求同樣疲軟，相比之下法人機構對大規格金條的需求相對堅挺，主要得益於印度與亞洲大國等地監管政策調整。

供應端方面，2026 至 2027 年礦山產量預計將小幅增長，高金價也將刺激更多廢舊黃金回收，導致回收量增加，意味未來將有更多實物黃金需投資者消化吸收。

Bohn 也提醒，若投資需求長時間維持低檔，這些額外供應可能抑制金價進一步上漲，但近期散戶需求已顯現更顯著的影響力，為市場注入新活力。