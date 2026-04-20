鉅亨網新聞中心 2026-04-21 05:30

在美伊停火期限逼近之際，巴基斯坦方面對促成談判抱持審慎樂觀態度。《路透》周一 (20 日) 報導，巴基斯坦政府高層官員表示，已自伊朗方面收到「正面訊號」，正積極推動德黑蘭出席與美國的會談，時間可能落在未來一至兩日內。

該名官員指出，情勢仍在快速變化，但巴方正全力斡旋，希望伊朗能在談判啟動時現身，顯示外交努力已取得初步進展。此次會談由巴基斯坦居中協調，背景為川普所宣布的兩周停火即將到期，市場與國際社會高度關注是否能延續停火或轉入正式談判。

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綜合近期外電消息，伊朗態度已出現微妙轉變，從先前拒絕參與談判，轉為「正面評估」出席可能性，但仍未做出最終決定。伊朗方面同時要求美國鬆綁對其港口的封鎖措施，視此為重返談判的重要前提。巴基斯坦軍方領袖阿西姆・穆尼爾據傳已向川普表達，相關封鎖構成談判障礙，而美方則釋出願意重新評估的訊號。

目前停火協議預計於美東時間周三 (22 日) 晚間 8 時到期 (格林威治時間周四 0 時，伊朗時間周四 3 時 30 分)，距離期限僅剩數日。儘管美方希望在期限前於伊斯蘭馬巴德展開談判，但包括美國副總統范斯 (JD Vance) 是否出席、伊朗代表團規模與授權範圍等細節仍未明朗。

地緣政治緊張仍持續升溫。伊朗與美國在海上對峙頻繁，荷姆茲海峽航運一度接近停擺，該水道平時承載全球約 20% 的石油與液化天然氣運輸。市場數據顯示，近期油價已上漲約 5%，反映投資人對停火破裂與供應中斷的憂慮。

此外，軍事衝突與強硬言辭仍未緩解。川普近期多次警告，若伊朗拒絕條件，美方可能升級打擊；伊朗則強調不會屈服於壓力，並保留反制選項。分析人士指出，在軍事與外交訊號交錯的情況下，即使談判展開，短期內達成實質協議的難度仍高。