鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-20 22:10

禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 周一 (20 日) 宣布，將以最高 70 億美元收購癌症生技公司 Kelonia Therapeutics，進一步強化其在血液腫瘤治療領域的布局。根據聲明，禮來將先支付 32.5 億美元現金，後續款項則依臨床、監管與商業里程碑分階段支付，交易預計於 2026 年下半年完成。

Kelonia 正開發一種新型 CAR-T 細胞療法，透過在體內 (in vivo) 直接重編程患者 T 細胞，使其能辨識並攻擊癌細胞。相較目前主流需在體外 (ex vivo) 進行細胞採集與基因改造後再回輸體內的療法，此技術可透過單次靜脈注射完成，無須事先化療或複雜製程，具備更高便利性與潛在成本優勢。

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該公司主要研發標的為多發性骨髓瘤患者，特別是對現有療法反應不佳的族群，目前相關藥物正處於早期臨床試驗階段。禮來腫瘤事業總裁表示，Kelonia 的初步數據表現「極具突破性」，並認為此技術有望擴大 CAR-T 療法的應用範圍，使其不再侷限於具備高度專業設備的醫學中心。

近年 CAR-T 市場競爭升溫。嬌生 (JNJ-US) 旗下治療多發性骨髓瘤的 Carvykti 去年銷售額達 18.9 億美元；吉利德 (Gilead)(GILD-US) 則近期以 78 億美元收購合作夥伴 Arcellx，取得相關競品 anito-cel。禮來此番出手，顯示其加速卡位細胞療法市場。