鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-16 03:30

聯準會 (Fed) 周三 (16 日) 最新公布的褐皮書 (Beige Book) 顯示，在美伊戰事推升能源價格與不確定性之下，美國經濟活動仍維持溫和成長，但企業決策明顯轉趨保守，整體經濟前景籠罩觀望氣氛。

報告指出，多數地區經濟活動以「輕微至溫和」速度擴張，就業市場大致穩定。然而，中東衝突成為企業面臨的主要不確定來源，影響招聘、定價與資本支出決策，許多企業採取「觀望」態度，延後重大決策。

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能源價格飆升 成本壓力擴散至多項產業

褐皮書顯示，物價整體仍屬溫和，但能源與燃料成本在 12 個 Fed 轄區全面上升，成為推升成本的主要來源。受戰事影響，油價上漲已使美國汽油價格升至 2022 年以來高點，柴油價格亦大幅走揚。

能源成本上升進一步傳導至運輸與原物料價格，包括塑膠、肥料等石油相關產品成本同步攀升。報告指出，除能源外，其他投入成本壓力同樣普遍存在，顯示通膨壓力正逐步擴散。

此外，荷姆茲海峽關閉對全球供應鏈造成衝擊，該水道戰前承載約兩成石油與三成肥料運輸，供應中斷進一步推升價格壓力，也加劇企業對未來經濟環境的不確定感。

企業觀望、就業穩定：Fed 傾向維持利率不變

在高度不確定環境下，企業普遍採取保守策略。部分地區顯示，企業對臨時或合約人力需求增加，但對於長期聘用則持審慎態度。報告亦指出，人工智慧 (AI) 帶動的生產力提升，使部分企業得以延後或減少招聘需求，但整體就業結構尚未出現顯著變化。

儘管就業市場維持穩定，失業率近期降至 4.3%，薪資競爭壓力仍相對溫和，顯示勞動市場尚未對通膨形成明顯推升力道。

通膨前景方面，隨能源價格飆升，市場預期 3 月通膨數據將出現反彈，包含剔除食品與能源的核心通膨指標也可能上升。部分 Fed 官員憂心，戰事可能使通膨壓力持續高於目標水準，甚至不排除重新考慮升息可能性。

不過，多數官員仍傾向觀察數據變化。利率期貨顯示，市場普遍預期 Fed 在 4 月 28 日至 29 日會議中將維持利率於 3.50% 至 3.75% 區間不變，待進一步評估經濟與通膨走勢。