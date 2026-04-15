鉅亨網編譯段智恆 2026-04-16 01:30

《彭博》周三 (15 日) 報導，美國監管機構正調查近期油價期貨市場出現的異常交易，這些交易發生在總統川普針對伊朗戰事政策轉向前夕，時機點精準，引發市場對是否涉及內線資訊濫用的疑慮。

知情人士指出，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 已啟動調查，聚焦於芝商所 (CME) 與洲際交易所 (ICE) 平台上的原油期貨交易，並要求兩家交易所提供相關數據。調查範圍涵蓋約兩週期間內至少兩起交易量異常放大的案例，這些交易皆出現在重大政策宣布前不久。監管機構已要求提供包括「Tag 50」識別碼在內的資料，以追查交易背後的實體。

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近來市場出現多次在重大消息發布前夕的大額交易，引發對是否有人利用未公開重大資訊進行操作的關注。隨著中東能源供應因戰事出現歷來罕見的干擾，油價在衝突初期大幅上漲，但隨後幾周則因市場對荷姆茲海峽航運何時恢復的預期而劇烈波動。

其中一例發生於 3 月 23 日，當時在川普宣布延後對伊朗能源設施發動攻擊前約 15 分鐘，市場出現數十億美元規模的油價與股指期貨交易。川普隨後透過社群媒體表示將暫緩軍事行動，引發油價急跌、股市走高。

類似情況也出現在 4 月 7 日川普宣布與伊朗達成為期兩周停火協議之前，當時期貨市場交易量提前數小時明顯增加，隨後油價與天然氣價格同步回落。

西德州中級原油 (WTI) 期貨為美國原油價格主要指標，在 CME 旗下紐約商業交易所 (NYMEX) 交易；布蘭特原油則為全球基準價格，於 ICE 歐洲期貨交易所掛牌。由於 WTI 交易位於紐約，CFTC 可直接調閱相關資料；若涉及布蘭特原油，則需透過英國金融行為監理總署 (FCA) 協助取得倫敦市場數據。

隨著市場疑慮升溫，兩名民主黨參議員已敦促 CFTC 深入調查相關異常交易。白宮上月亦曾發出內部備忘錄，提醒員工避免利用敏感資訊進行金融交易或參與快速成長的事件型投注平台。