鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-15 01:00

過去一個月來，西德州中質原油 (WTI) 的價值已證明與布蘭特原油 (Brent) 不相上下，甚至不時超車，顯示自美伊戰爭爆發以來，作為美國基準原油的 WTI 在全球能源市場較易取得，重要性也與日俱增。

經紀商 Germini Energy 創辦人兼執行董事 Felipe Germini 說：「當全球約 20% 的海運原油流經單一瓶頸，而該瓶頸實際上遭關閉時，『容易取得性』(accessibility) 的概念在一夕之間被重新定義。」

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他指出，來自波斯灣、阿曼與阿聯 (UAE) 等與布蘭特原油掛鉤的油桶，突然間出現風險折價，原因在於，行經波斯灣的油輪保險成本飆升，部分出貨甚至直接喊卡。

Germini 表示，相較之下，WTI 油桶位於美國本土，透過管道輸往墨西哥灣沿岸煉油廠。這些美國油在德州的休士頓與港口城市 Corpus Christi 裝上油輪，「無需跨越有爭議的海域」。

他說：「在一場懲罰海運曝險的危機中，陸地封閉狀態反而成為優點。市場很快就意識到這一點。」

美國基準 WTI 原油近月合約在 4 月 2 日的交易價格高於全球基準布蘭特原油近月合約，為近四年來首見。這有助於凸顯期貨市場的「逆價差」(backwardation) 現象——即近期交割的石油價格高於遠期交割價格。

值得注意的是，美國基準原油的最近月合約為 5 月交割的 WTI，而布蘭特原油則為 6 月交割的合約。價格可能因交割月份而異，但這種差異也可看出對未來幾個月石油市場狀況的預期。

Stratas Advisors 總裁 John Paisie 表示，通常這一個月的差異微不足道，但在當前「極端逆價差」(extreme backwardation) 的環境下，5 月交割的 WTI 擁有明顯的「稀缺溢價」(scarcity premium)。

石油期貨市場目前大致以逆價差成交。例如，12 月交割的 WTI 合約交易價格約為每桶 77 美元，較 5 月合約低了 25 美元。分析師指出，這可能暗示投資人押注供應中斷將在未來幾個月內緩解。

根據道瓊市場數據，逆價差在 2 月下旬戰爭爆發初期開始出現，隨著戰況加劇持續擴大直到 4 月 2 日，在那之後開始稍微收斂。

Paisie 表示，在「合約時間點、與極端逆價差」的牽引下，WTI 本月在期貨市場多次對布蘭特原油呈現溢價。

他補充說，這種狀況原本預料會在荷姆茲海峽航運中斷情況化解之後就消失，但在「新宣布的美軍海上封鎖」之後，逆價差何時結束變得「愈來愈無法確定」。

在美軍開始封鎖伊朗港口後，WTI 與布蘭特原油價格周一 (14 日) 收紅，周二截稿前回跌，因美伊似乎有可能再次舉行和談的可能性。

紐約商業交易所 (NYMEX)5 月交割的 WTI，周一結算價為每桶 99.08 美元，再次低於倫敦洲際交易所 (ICE)6 月交割的布蘭特原油，後者收在每桶 99.36 美元。這才是比較符合常態的情形：數據顯示，至少過去 10 年來，布蘭特原油近月合約的價格大多都高於 WTI。

Germini Energy 的 Germini 表示，布蘭特原油對 WTI 的常態溢價反映出一個「基本現實：布蘭特代表透過海運、橫跨全球貿易路線、由最大型國際買家群體定價的油桶」。而 WTI 代表的是抵達奧克拉荷馬州輸油管樞紐的油桶。

Germini 說，過去全球曝險可以換到溢價，國內物流則否，「當這種關係倒置時，市場是在傳達一個特定的訊號：『可交付性與實體安全』的價值，已超越全球曝險的價值。交易員不再為代表世界的油桶支付高價，而是為他們實際能拿到的油桶支付高價。」

Germini 指出，美伊衝突與荷姆茲海峽實質遭關閉，達到了任何政策文件或貿易協定都無法達成的事：當全球最關鍵的石油瓶頸點關閉時，到底會發生什麼事。

他說，在衝突之前，WTI 或布蘭特原油孰輕孰重大多屬於學術問題。布蘭特原油是無庸置疑的全球基準，而 WTI 是美國基準且在全球商業中位居次要。

這場戰爭導致市場開始質疑：當與布蘭特掛鉤的油桶無法實際移動時，買家會快速轉向能夠移動的原油基準與等級。

他說：「在 2 月 28 日之前，WTI 是一個定價基準。在 2 月 28 日之後，WTI 變成了戰略資產。」

儘管如此，Stratas Advisors 的 Paisie 指出，就總出口能力以及抵達亞洲的成本而言，美國原油仍面臨實體限制。

Paisie 表示，美國出口雖然創下歷史新高，但只有一部分抵銷效果，無法從根本上彌補因荷姆茲海峽完全封鎖帶來的巨大結構性缺口。

Paisie 指出，在以現貨交付的實體市場，布蘭特現貨價格已回升至每桶 140 美元以上，反映荷姆茲海峽航行受限造成的短期供應極度吃緊。

他預估未來幾周價格將顯著走高，布蘭特現貨可能挑戰每桶 160 至 190 美元區間，這可能引發市場的另一次重大轉變。