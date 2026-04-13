鉅亨網編譯段智恆 2026-04-13 23:10

《彭博》周一 (13 日) 報導，華爾街普遍預期，美國聯準會 (Fed) 將採取審慎步調，逐步縮減短期國庫券 (T-Bill) 購買規模，以避免對資金市場造成干擾。市場關注，Fed 稍晚將公布最新購債時程，為後續政策方向提供重要訊號。

華爾街預期Fed審慎縮減購債 資金市場穩定為優先(圖：REUTERS/TPG)

Fed 在 2025 年底已暫停縮減資產負債表 (量化緊縮 / QT)，並轉向透過購買一年期以內的短期國債，重新向金融體系注入準備金。自去年 12 月起，Fed 每月約購入 400 億美元短天期國庫券，以緩解短期利率壓力。主席鮑爾當時指出，此舉屬於「提前部署」，確保資金能順利度過 4 月報稅季帶來的流動性波動。

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隨著報稅季進入尾聲，Fed 官員已釋出調整訊號。負責管理資產組合的紐約聯準銀行官員佩利 (Roberto Perli) 日前表示，未來每月購債規模可能「顯著下降」，並預期 4 月中至 5 月中期間將採取「相對溫和」的縮減方式，以因應市場不確定性。

市場人士普遍認為，Fed 將採取漸進式調整，以確保資金市場維持穩定。自去年 12 月以來，Fed 累計購買約 2170 億美元國庫券 (含再投資)，有效支撐 2026 年資金市場運作。尤其在報稅季期間，政府帳戶(TGA) 與銀行準備金水位波動加劇，容易推升隔夜利率波動，使 Fed 更傾向保守操作。

根據 3 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄，準備金水位預計在 4 月底觸底，之後回升至約 3 兆美元並維持至 9 月。部分機構認為，隨著報稅壓力解除，Fed 可加快縮減購債步調。Wrightson ICAP 經濟學家指出，準備金水位有望回到「充裕區間」上緣，沒有迫切需要持續擴大流動性緩衝。