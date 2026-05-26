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BP出大事！董事長突遭開除 股價應聲崩跌

鉅亨網編譯段智恆

能源巨擘英國石油 (BP-US) 周二 (26 日) 突然宣布解除董事長曼尼福德 (Albert Manifold) 職務，立即生效，理由涉及「嚴重」的公司治理、監督與行為問題。由於曼尼福德上任僅數月，此舉令市場震驚，也讓 BP 原本推動中的轉型與整頓計畫再度陷入高層動盪。

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BP出大事！董事長突遭開除 股價應聲崩跌(圖：REUTERS/TPG)

英國石油董事會在聲明中表示，已一致決議曼尼福德不再擔任董事長與董事職務。資深獨立董事布蘭克 (Amanda Blanc) 指出，董事會近期獲悉若干與治理監督及行為有關、且「無法接受」的問題，因此決定採取果斷行動。


英國石油並未進一步公開相關爭議細節，公司發言人也拒絕說明更多內容。

消息曝光後，英國石油在倫敦掛牌股價盤中一度重挫約 9%，隨後跌幅收斂，但仍下跌逾 5%。《CNBC》報導指出，已向英國嚴重詐欺辦公室 (SFO) 與倫敦警察廳詢問相關情況，目前尚未獲回應。

英國石油同時宣布，由泰勒 (Ian Tyler) 接任臨時董事長，公司也將啟動永久董事長接班程序。

泰勒在聲明中強調，董事會與管理團隊對 BP 既定策略方向仍具高度信心，並稱新任執行長歐尼爾 (Meg O’Neill) 上任以來表現令人印象深刻。

曼尼福德去年 10 月才接掌 BP 董事長職位，原本肩負帶領公司重建投資人信心的重要任務。他曾大力推動 BP 加速調整策略，包括削減部分綠能布局、重新聚焦石油與天然氣核心業務，並檢視資產組合、處分表現不佳資產。

他也在 BP 高層改組中扮演關鍵角色，主導撤換前任 CEO 奧欽克洛斯 (Murray Auchincloss)，並延攬來自澳洲伍德賽德能源(Woodside Energy) 的歐尼爾接任。歐尼爾於 4 月正式上任，成為英國石油首位女性執行長，也是公司首位外部聘任的執行長。

英國石油近年績效長期落後同業，並面臨維權投資機構艾略特投資管理 (Elliott Investment Management) 施壓，要求提升獲利與股東報酬。公司隨後逐步淡化再生能源布局，重新押注傳統油氣業務，希望扭轉營運表現。

不過，在轉型仍處關鍵階段之際，董事長突遭撤換，也讓市場對英國石油治理穩定性再度產生疑慮。


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