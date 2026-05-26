鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-26 19:10

儘管美伊雙方目前仍處於停火協議期間，但近日在波斯灣及伊朗南部的軍事衝突，讓區域局勢再度陷入高度緊張。伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 於周二 (26 日) 發表聲明，強調對於美國任何違反停火協議的行為，伊朗保留「合法且明確」的回應權利。

與革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社報導，IRGC 聲稱已在波斯灣領空擊落一架美軍 MQ-9 無人機，並驅逐了一架試圖進入領空的 F-35 戰鬥機。

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此前，美國中央司令部指出，美軍已對伊朗南部飛彈發射場和布雷船發動了新的「防禦性打擊」。美方重申，儘管採取了軍事行動，但這並不代表自 4 月 8 日生效的停火協議已經終止，美軍在行使自衛權的同時仍會保持克制。

在外交層面，儘管巴基斯坦正積極斡旋以防止局勢惡化，但雙方的立場仍有顯著分歧。美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 指出，重新開放荷姆茲海峽的協議可能還需要數日協商，但他誓言海峽終將重啟。

與此同時，川普總統維持強硬立場，要求伊朗必須交出或在原地摧毀其所有濃縮鈾儲備，並警告若外交努力失敗，將重啟並升級軍事行動。