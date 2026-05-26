鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-26 19:50

隨著投資者對中東達成和平協議並重新開放荷姆茲海峽的預期轉趨謹慎，美元周二 (26 日) 走勢趨穩。此前市場對於伊朗戰爭結束的樂觀情緒，因美國對伊朗目標發動新一輪打擊，以及官方表態達成協議尚需時日而受到壓抑。

中東談判進展不及預期 市場樂觀情緒降溫 美元持穩且油價震盪回升(圖:shutterstock)

美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 周二表示，與伊朗達成談判可能「還需要幾天時間」，加上美軍在伊朗南部進行了所謂的「防禦性打擊」，這令原本因和平前景而提振的市場情緒受挫。此前，和平預期一度推動油價跌破每桶 100 美元，並緩解了新興市場貨幣的壓力。

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在匯率方面，歐元與英鎊在周一上漲後於周二小幅回落，美元指數則微升至 99.08。此外，日元兌美元下跌 0.2% 至 159.21，再次逼近 160 的關鍵關口，市場正高度關注東京當局是否會像 4 月底那樣介入匯市進行干預。同時，由於美國市場在假期後重新開市，美債殖利率周二大幅下滑，以反映市場對和平協議的預期。

原油價格在周一暴跌 7% 後，周二受美軍打擊消息影響，布蘭特原油期貨反彈 1.5% 至每桶 97.76 美元。盛寶銀行 (Saxo) 策略師 Charu Chanana 警告，不應將談判的「雜音」與持久的局勢降溫混為一談，真正的考驗在於油輪能否自由通行、保險費下降以及能源流動恢復正常。