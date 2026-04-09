鉅亨網編譯段智恆 2026-04-10 03:00

綜合外媒報導，美國軟體股周四 (9 日) 再度走低，投資人對人工智慧 (AI) 技術快速發展可能衝擊傳統軟體產業的疑慮升溫，導致市場情緒轉趨保守。追蹤軟體產業的 ETF 下跌約 3.6%，今年以來跌幅已接近 28%，創 2023 年 11 月以來最低收盤水準；軟體即服務 (SaaS) 類股跌勢更重，本周累計下跌近一成，今年跌幅接近四成。

AI壓力升溫！美國軟體股重挫、SaaS族群今年跌近四成(圖：REUTERS/TPG)

市場擔憂，AI 工具與代理型 AI(Agentic AI) 的興起，將削弱傳統軟體產品的需求與定價能力。這類 AI 系統可自動完成多步驟任務，減少對既有軟體服務的依賴，對 SaaS 業者構成潛在威脅。投資人認為，AI 帶來的競爭壓力正在迫使市場重新評估軟體公司的競爭優勢與護城河。

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近期跌勢亦受到新一波 AI 產品發布影響。Anthropic 推出新一代 AI 工具，Meta 亦發布新模型，進一步強化市場對 AI 顛覆產業的預期。此外，部分強大 AI 模型因可能揭露既有資安漏洞而未全面開放，也突顯現行軟體架構的潛在弱點。

不過，部分分析認為，市場反應可能略顯過度。目前軟體產業基本面仍穩健，市場預期 2027 年獲利成長約 16.5%，且多數企業資產負債表健康、現金流充沛。從估值來看，軟體股目前本益比約 20 倍，低於過去十年平均的 34 倍，顯示評價已明顯修正。

此外，中東停火前景反覆亦影響市場情緒。前一日因風險偏好回升而暫時壓抑的 AI 疑慮，隨停火不確定性升高再度浮現。市場人士指出，AI 帶來的結構性變化仍在初期階段，短期內情緒波動將持續主導股價表現。