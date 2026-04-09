鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-10 00:30

綜合外媒周四 (9 日) 報導，美國最新就業數據顯示，就業市場仍維持穩定態勢。美國勞工部 (DOL) 公布，截至 4 月 4 日當周初領失業救濟金人數增加 1.6 萬人至 21.9 萬人，高於市場預期的 21 萬人，但仍處於近年低檔區間，顯示企業裁員規模仍有限。

上周初領失業金人數仍處近年低點區間。(圖：ZeroHedge)

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與此同時，反映持續領取失業救濟人數的續領失業金人數降至 179 萬人，為 2024 年 5 月以來最低，且低於市場預估，進一步顯示就業市場整體仍具韌性。數據顯示，多數州的申請人數呈現下降趨勢，顯示裁員壓力並未出現廣泛擴散。

持續領取失業救濟人數的續領失業金人數降至 179 萬人，為 2024 年 5 月以來最低。(圖：ZeroHedge)

分析指出，目前就業市場仍處於「低招募、低裁員」的狀態。儘管企業招聘意願偏保守，但整體裁員規模亦未明顯增加，使就業市場維持相對穩定。3 月非農就業新增 17.8 萬人，失業率小幅下滑，也印證勞動市場仍具一定支撐力。

然而，市場對前景仍抱持審慎態度。經濟學家指出，中東戰事與能源價格上升，正為企業經營環境增添不確定性，可能影響未來招聘決策。此外，近期油價飆升已推升汽油價格至每加侖 4 美元以上，並拖累股市表現，進一步壓抑企業與消費信心。

另一方面，通膨壓力亦持續升溫。2 月個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.4%，年增 2.8%；核心 PCE 年增 3%，仍高於聯準會 (Fed) 目標。市場預期，受戰事推升能源價格影響，3 月通膨數據可能進一步攀升，使聯準會維持利率不變的時間拉長，甚至不排除升息可能。

此外，消費動能亦出現放緩跡象。2 月名目消費支出月增 0.5%，但經通膨調整後僅小幅成長 0.1%，顯示高物價已侵蝕實質購買力。經濟學家指出，近期股市回落與能源價格上升，可能進一步壓抑消費與就業市場表現。