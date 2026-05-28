〈美股盤後〉美伊傳突破性進展 三大指數同步刷新歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-29 05:59

在美伊停火談判傳出突破性進展，以及 AI 題材持續升溫帶動下，美股三大指數週四 (28 日) 同步刷新歷史收盤新高，科技股成為盤面最大亮點。

美伊傳突破性進展 三大指數同步刷新歷史新高 (圖：REUTERS/TPG)

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市場情緒受到美伊局勢降溫激勵。《Axios》報導指出，美國與伊朗談判代表已就一份為期 60 天的停火與核談判備忘錄 (MoU) 達成初步共識，但最終協議仍需美國總統川普批准。

儘管美伊雙方週三仍在荷姆茲海峽附近爆發軍事衝突，但投資人普遍認為，雙方正朝外交解決方向邁進，帶動市場風險偏好回升。

受相關消息影響，國際油價漲幅明顯收斂。布蘭特原油期貨回落至每桶 93 美元附近，西德州中質原油 (WTI) 則跌破每桶 90 美元。

經濟數據方面，美國 4 月個人消費支出物價指數 (PCE) 月增 0.4%，略低於市場預期，但整體通膨壓力依舊偏高。核心 PCE 年增率則升至 3.3%，創近兩年半新高。

加密貨幣市場則持續承壓。比特幣跌至約 73,000 美元附近，以太幣則回落至約 2,000 美元，市場過去 24 小時清算金額接近 10 億美元。

美股週四 (28 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 24.69 點，或 0.05%，報 50,668.97 點。

那斯達克指數上漲 242.736 點，或 0.91%，報 26,917.471 點。

S&P 500 指數上漲 43.27 點，或 0.58%，報 7,563.63 點。

費城半導體指數上漲 126.96 點，或 1.00%，報 12,829.14 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 192.67 點，或 1.08%，報 18,049.88 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭集體收紅。Meta (META-US) 小漲 0.01%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.53%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.33%；微軟 (MSFT-US) 強漲 3.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.79%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.50%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 3.92%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.07%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.53%。

企業新聞

Snowflake (SNOW-US) 最新財報優於市場預期，在宣布與亞馬遜 AWS 達成總額高達 60 億美元合作協議後，股價單日飆漲超過 36%。

Unusual Machines (UMAC-US) 暴漲 57.74% 至每股 29.60 美元。《華爾街日報》報導指出，川普政府正與多家無人機企業洽談資金支持計畫，帶動無人機與國防概念股同步走強。市場點名可能受惠企業包括 Unusual Machines、Performance Drone Works 與 Neros Technologies 等業者。

戴爾科技 (DELL-US) 在上調全年財測後，週四盤後股價暴漲 30%。戴爾預估，全年調整後每股獲利將達 17.90 美元，全年營收介於 1,650 億至 1,690 億美元之間，明顯優於市場預期。

AI 雲端基礎設施公司 Nebius (NBIS-US) 飆高 8.62% 至每股 226.34 美元，前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創立的「Situational Awareness LP 」基金披露持有 Nebius 5.6% 股權，成為其最大機構投資者之一 。

華爾街分析

RSM 經濟學家 Joe Brusuelas 表示，核心通膨仍未出現明顯降溫跡象，未來幾個月價格壓力恐持續升高，也讓聯準會更難將通膨拉回 2% 目標。

Aptus Capital Advisors 股票主管 David Wagner 表示，市場一直在期待某種形式的諒解備忘錄。大家會看到，作為對這些消息的本能反應，非必需消費品類股將率先上漲，從而推動市場走高。