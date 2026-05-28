鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-29 06:30

《MarketWatch》報導，華爾街投資人普遍認為，美國與伊朗若能達成可信且具持續性的協議，將對股市與其他風險資產帶來全面利多。這種邏輯乍看之下似乎合理，但一位華爾街策略師認為，市場最終可能發現這種看法其實有誤。

野村 (Nomura) 策略師 Charlie McElligott 指出，若美伊宣布達成可信協議——尤其是能讓荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 至少暫時重新開放——反而可能成為觸發標普 500 等指數大幅拉回的催化劑。

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這位策略師表示，市場往往會朝投資人預期相反的方向發展。

過去兩個月，美股自第一季拋售後快速反彈，其中很大原因來自激烈的「Gamma squeeze(Gamma 擠壓)」。

自 3 月底以來，標普 500 已上漲 15.9%，而那斯達克指數上漲 24.5%。所謂 Gamma squeeze，是指投資人大量買進看漲選擇權，迫使做市商為避險而持續買進股票，進一步推升股價。

McElligott 等人指出，市場近期透過選擇權、ETF 以及個股等，大幅調整部位並積極使用槓桿，進一步加速股市漲勢。此外，操作熱門避險基金策略的成熟投資人，也持續放周期股與價值股，以提升投資報酬。

而這部分，反而可能成為市場反轉的導火線。如果美伊達成協議，利率可能下跌，美元可能走弱，投資人可能重新買進先前遭冷落的股票，例如醫療保健股或非必需消費股。

若真的發生這種情況，投資人可能必須賣出熱門科技股部位，轉而追逐資金輪動行情。而由於科技股在標普 500 權重最高，這種轉向景氣敏感型類股的資產重新配置，很可能對指數造成壓力。

高盛 (Goldman Sachs) 分析師也指出，目前市場放空部位持續增加，可能導致遭大量放空股票出現軋空。根據高盛資料，目前標普 500 成分股的放空比例中位數約為市值的 3%，創下 2011 年以來最高水準。