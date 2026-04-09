鉅亨網編譯許家華 2026-04-10 05:30

穩定幣發行商 Circle Internet Group(CRCL-US) 股價在 2026 年初表現相對穩健，但華爾街投資機構 Compass Point 發布最新報告示警，該公司正面臨利潤率壓縮風險，並將其評級由「中立」下調至「賣出」，目標價亦由 79 美元小幅調降至 77 美元。

報告指出，Circle 旗下與美元掛鉤的穩定幣 USDC 供應量近月維持韌性，但成長主要來自低利潤業務，侵蝕整體收益結構。受此影響，Circle 股價周四 (9 日) 下跌 9.89%，每股收在 85.10 美元；儘管如此，截至周三收盤，該股今年以來仍累計上漲約 19%。

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分析顯示，自 2 月初以來，USDC 供應增長中接近 80% 來自 Sky、幣安 (Binance) 與 Ethena 等平台。這些合作平台採取收益分潤機制，使 Circle 在 USDC 儲備利息收入中的分成比例下降，壓縮獲利空間。相較之下，未透過上述平台流通的「平台外」USDC 供應，對 Circle 而言擁有較高利潤率。

分析師 Ed Engel 指出，這一結構性變化可能在公司即將於 5 月底或 6 月初公布的第一季財報中帶來負面驚喜。他表示，Circle 第一季業績恐低於市場逐步升高的預期，且進入第二季後，合作平台上的 USDC 規模仍高於第一季平均水準，意味毛利率壓力短期內難以緩解。

Compass Point 進一步預測，Circle 第一季息稅折舊攤銷前利潤 (Ebitda) 將較前一季下滑 19%，且對 2027 財年的 Ebitda 預估也比華爾街共識低約 20%，反映對其中長期獲利能力的保守看法。

報告指出，此一趨勢不同於過去加密市場低迷時期，當時 USDC 通常面臨資金流出；如今隨著平台間普遍採用收益共享機制，雖減少資金外流，但也削弱了 Circle 在高利潤「平台外」資產上的占比，形成結構性壓力。

不過，分析師也認為，加密市場若持續反彈，將有助於改善 Circle 前景。雖然 USDC 價格與美元掛鉤，但區塊鏈生態活動增加將推升穩定幣流通量，並可能提升高利潤平台的使用比例。