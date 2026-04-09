鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-09 13:40

路透報導，台灣中油 (CPC)(1328-TW) 與貿易巨頭嘉能可 (Glencore) 已率先租用油輪前往中東裝載原油以送至亞洲。與此同時，至少兩艘中國油輪正準備駛向荷姆茲海峽以離開波斯灣，令人期待美伊脆弱的停火協議能讓這條全球能源生命線逐步恢復運作。

荷姆茲海峽承載全球約 20% 的原油與液化天然氣 (LNG) 運輸，先前為期六周的衝突導致該處航運近乎癱瘓，並導致全球能源價格飆漲。亞洲煉油業者超過半數的原油與輕油供應仰賴中東，戰爭期間各國被迫釋放戰略儲油、增加補貼並禁止燃料出口，以補上供應缺口。

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台灣經濟部長龔明鑫周四 (9 日) 於台北表示，國營的中油公司已在波斯灣地區預約一艘油輪，預定載運約 200 萬桶原油。他說：「如果未來兩周左右能夠順利通行，這批原油就能運抵台灣。」龔明鑫補充，以台灣平均每日使用約 15 萬桶原油計算，這 200 萬桶可額外提供半個月以上的用量，有助於進一步緩解能源供給壓力。

搶租油輪潮湧現 運費激增

停火協議公布數小時後，煉油商、能源巨頭及貿易商掀起搶租油輪潮。航運消息人士與 LSEG 數據顯示，嘉能可已租用超大油輪 (VLCC)「Asian Lion」號，從原油裝運原油至亞洲，很可能是自美伊停火以來，第一艘被租來運行該航線的油輪。

根據路透，嘉能可租賃的這艘 VLCC 可承載 200 萬桶原油，用來計算運費費率的 Worldscale 指數為 W580，較 2 月 27 日開戰前的 W230 上漲超過一倍。此外，該船的滯期費 (demurrage，指未能在合約規定期限內完成貨物裝卸、而須支付給船東的補償金) 為每日 58 萬美元。

新加坡貿易商預估運費將持續維持高檔，原因是需求激增、戰爭風險溢價，且許多油輪正空載駛往美洲裝貨導致艙位不足。

中國油輪駛向出口 航安疑慮仍存

波斯灣內部的油輪似乎也正準備撤離。數據顯示，懸掛中國國旗的 VLCC「和融海號」(He Rong Hai)、與中遠海運旗下的「中遠珠湖號」(Cospearl Lake)，正在波斯灣駛向荷姆茲海峽。

彭博指出，這可能是美伊停火之後首批駛離波斯灣的船舶。船舶追蹤數據顯示，兩艘船在周四一早都以幾乎最高航速向東行駛，最終在海峽入口處減速並停下。追蹤系統標示兩船皆為中國所有，這通常是在經伊朗批准通過前，出於安全考慮採取的做法。

不過，目前這兩艘油輪能否順利通過荷姆茲海峽仍存在不確定性，因過去 24 小時內已有多艘船隻在最後關頭折返，且該區的航行流量並未明顯回升

此外，多艘油輪於周三晚間至周四凌晨停靠阿拉伯聯合大公國的 Zirku 港，以裝載 Upper Zakum 原油。

考量到停火協議似乎出現變數，航運業者大多抱持質疑態度。部分業者周三表示，希望在重啟通行前更清楚掌握停火條款，因伊朗宣稱該水道對未經許可的船隻仍是關閉狀態。